Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó

December 20-án Szegeden már a kezdés előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, a helyszínen pedig számos ismert arc is feltűnt. A Háborúellenes Gyűlés egyértelmű üzenetet küldött: a béke hangja egyre erősebb Magyarországon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 11:40
Módosítva: 2025.12.20. 13:21
tóth gabi Háborúellenes Gyűlés orbán viktor schobert norbert mészáros nóra

A december 20-ai szegedi Háborúellenes Gyűlésen minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze: már jóval a hivatalos kezdés előtt megtelt a helyszín, az emberek pedig egy emberként érkeztek, hogy kiálljanak a béke mellett. A rendezvény hamarosan elkezdődik, de a hangulat már most is felemelő. A tömegben ismét rengeteg ismert arcot lehet felfedezni.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Mészáros Nóra is megjelent a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen több sztár is megjelent

A résztvevők között feltűnt Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője, aki személyesen is fontosnak tartotta, hogy jelenlétével támogassa az eseményt. Szintén megérkezett ifjabb Schobert Norbert, valamint Tóth Gabi is, akik korábban is többször hangot adtak annak, hogy a béke és az összefogás ügye mellett állnak. Rajtuk kívül Harsányi Levente részt vesz a rendezvényen. A hírességek jelenléte tovább erősíti azt az üzenetet, hogy ez az ügy nem pártpolitikai kérdés, hanem közös nemzeti érdek.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Tóth Gabi Orbán Viktort ábrázoló pólóban érkezett a rendezvényre  (Fotó: MW)

A szegedi gyűlésen különösen hangsúlyos az összefogás fontossága. Olyan időkben élünk, amikor a szomszédunkban háború dúl, és nap mint nap szembesülünk annak következményeivel. A bizonytalanság, a félelem és a kiszámíthatatlanság sokak életét érinti, ezért is válik egyre hangsúlyosabbá a béke melletti kiállás.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Ifjabb Schobert Norbert a budapesti rendezvény után Szegeden is megjelent (Fotó: MW)

Magyarország a háború kezdete óta következetesen a béke pártján áll, és ez az álláspont az elmúlt közel négy év során sem változott. A szegedi tömeg ereje is azt mutatja: a béke hangja nem halkul, sőt, egyre erősebb. Az emberek nyugalmat, biztonságot és jövőt szeretnének – maguknak, a családjuknak és a következő generációknak is.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Harsányi Levente is részt vett az eseményen (Fotó: MW)

Itt nézheted élőben a szegedi Háborúellenes Gyűlést


 

 

