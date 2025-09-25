A szakértők elárulták, ezért ne pisilj zuhany alatt!

Ez a rossz szokás rossz egészségügyi problémákat idézhet elő a későbbiekben.
Egy medencefenék-specialista, dr. Alicia Jeffrey-Thomas elmagyarázta, miért fontos, hogy soha ne pisilj a zuhany alatt, és ez nem azért van, mert gusztustalan vagy higiéniai szempontból kifogásolható lenne, hanem sokkal komolyabb dologról van szó.
Sokan gondolják úgy, hogy a zuhany alatt történő könnyítéssel nincs semmi baj, hiszen úgyis a lefolyóba megy, de a medencefenék-specialista azonban arra figyelmeztet, hogy ez a szokás hosszú távon problémákat okozhat a szervezet működésében.
A doktornő egy TikTok-videóban magyarázta el, miért érdemes kerülni a zuhany alatti vizelést. Elmondása szerint az agy könnyen asszociációkat alakít ki, ahogy Pavlov kísérletében a kutyák a csengőt az etetéssel kötötték össze, úgy a folyó víz hangját a hólyag is összekapcsolhatja a vizeléssel. Ennek következménye lehet, hogy a test akkor is vizelési ingert produkál, amikor nincs rá szükség, például kézmosásnál, mosogatásnál vagy úszás közben. Ez később akaratlan szivárgáshoz is vezethet.
Az agyadban asszociáció alakul ki a víz csobogása és a vizelési inger között
– hangsúlyozta a videóban.
Ez hosszú távon „szivárgási problémákat” is okozhat, amikor például kezet mosol, elmosogatsz vagy úszni mész. A zuhany alatt persze nem gond, de ha már kialakult a medencefenék-működési zavar, nem tudod szabályozni, mikor történik akaratlan szivárgás.
Alicia azt is hozzátette, hogy azoknál, akiket születéskor nőként jelöltek meg, a test nincs úgy kialakítva, hogy állva pisiljenek, mivel a medencefenék nem tud megfelelően ellazulni, így a hólyag nem ürül ki teljesen – írja a The Mirror.
Próbálj meg pisilni még azelőtt, hogy megnyitnád a zuhanyt, és ha zuhanyzás közben jön az inger, próbáld figyelmen kívül hagyni
– tanácsolta a doktornő.
A doktornő véleményét többen is alátámasztották a szakmában!
Bővebb információért kattints az alábbi videóra!
