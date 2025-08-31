,,A legtöbb embernek fogalma sincs" – Így előzd meg a penészképződést ősszel

Az ősz beköszöntével nemcsak a hűvös, friss levegő és a lehulló falevelek jelennek meg, hanem egy sok háztartásban visszatérő probléma is: a penész. A csökkenő hőmérséklet és a növekvő páratartalom miatt a fürdőszoba különösen veszélyeztetett helyiség, hiszen ideális környezetet teremt a gombák elszaporodásához. A legtöbben ablaknyitással vagy a szellőztetőrendszer használatával próbálják kordában tartani a nedvességet, de szakértők szerint ennél van egy hatékonyabb módszer is.

Sok háztartásban visszatérő probléma a penész – Fotó: Anastasiya Aleksandrenko / Shutterstock

Peter Jones, az ADI Leak Detection igazgatója szerint a hőmérséklet szabályozása az első számú védelem.

A penész megelőzésének kulcsa ősszel nem csak az ablaknyitás vagy az elszívó bekapcsolása. A hőmérséklet-szabályozás valójában az első védelmi vonal, és a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy pontosan milyen hőmérsékletet kellene megcélozniuk.

A szakértő szerint a varázslatos hőmérséklet 19 Celsius-fok. Ez elsőre túl pontosnak tűnhet, de van logikus magyarázata: ezen a hőmérsékleten a fürdőszoba felületei elég melegek maradnak ahhoz, hogy ne alakuljon ki páralecsapódás zuhanyozás vagy fürdés közben. Ha ennél alacsonyabb a hőmérséklet, sokkal nagyobb az esély a penész megjelenésére.

19 fok alatti értékekkel csak bajt hívunk a fejünkre

– tette hozzá.

A kívánt hőmérséklet fenntartására több megoldás is létezik – írja a Mirror. – Az egyik legegyszerűbb a fürdőszobai radiátor vagy törölközőszárító használata, amely nemcsak a textíliákat szárítja, hanem a falakat is melegen tartja, így csökkenti a páralecsapódás esélyét. Az okosfűtés további előnyt kínál, hiszen lehetőség van arra, hogy a rendszer a szokásos zuhanyidő előtt fél órával bekapcsoljon, és előmelegítse a helyiséget, megelőzve a hirtelen hőmérséklet-különbséget, amikor megnyitjuk a forró vizet.

Akik nagyobb beruházásra is hajlandók, azok számára a padlófűtés jelenthet megoldást. Ennek előnye, hogy alulról felfelé, egyenletesen és fokozatosan melegíti fel a helyiséget, ami különösen hatékony a felületek hőmérsékletének stabilizálásában. Ezen túlmenően a szigetelés javítása – például külső falak szigetelése vagy nyílászárók cseréje – is sokat segíthet, mivel csökkenti a hőveszteséget, így a fürdőszoba hosszabb ideig maradhat meleg és száraz.