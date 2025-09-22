"A fiatalság mellettem áll!" - Élete legszebb napja előtt kapott lesújtó diagnózist a lány

Egy telefonhívás mentette meg a fiatal nő életét. A diagnózis teljesen felforgatta az életüket.
Egy közkedvelt influenszer osztotta meg, hogyan jutott el az esküvőszervezéstől egy rákdiagnózisig, amely teljesen felforgatta a házassággal és családalapítással kapcsolatos reményeit.
A 28 éves Shinae Ann, aki Youtube-ra és TikTok-ra gyárt tartalmakat, nemrég egy videóban mesélte el, hogyan diagnosztizálták nála a gyógyíthatatlan, 2-es stádiumú asztrocitómát, egy gyorsan terjedő agydaganatot. A diagnózist megelőzően éppen az esküvőjét szervezte, de most a jegyesével, Sebastiannal, kénytelenek voltak elhalasztani az esküvőjüket, mivel nem tudják, a rákkezelés milyen hatással lesz az életükre.
Az ausztrál nő így emlékezett vissza a diagnózis napjára:
Egy barátnőm felhívott, és gondoltam, még felveszem, amíg az autóban ülök, éppen a garázsba álltam be. Ez mentett meg. Hirtelen nem láttam a jobb szememmel, és mondtam neki, hogy valami nincs rendben.
Sebastian már otthon volt, amikor Shinae barátnője értesítette őt a történtekről, mire a férfi azonnal a legközelebbi sürgősségire sietett a menyasszonyával. A kórházban a lány rohamot kapott, és egy MRI-, valamint CT-vizsgálat után az orvosok tisztán látták az agydaganatot. A biopszia során derült ki a daganat típusa, de sajnos nem lehet műteni, mivel olyan területen helyezkedik el, amely létfontosságú agyfunkciókat érint:
Bejutott az agyam olyan fontos részeibe, amelyek befolyásolják a beszédet, a memóriát és a látást is, így nem tudják eltávolítani a daganatot: valószínűleg örökre velem marad.
Shinae elmondása szerint sugárkezelést és kemoterápiát fog kapni, ám a diagnózis ellenére igyekszik pozitív maradni, és bátran szembenézni a betegséggel. Őszintén beszélt arról is, hogy meddőségi kezeléseken esik át: lefagyasztják az embriókat, hogy a jövőben még lehessen esélye a gyermekvállalásra - írja a People.
A jövőjével kapcsolatban egyébként továbbra is bizakodó:
A fiatalság mellettem áll. Egészséges vagyok, ezért mindent megteszek azért, hogy a lehető legtovább élhessek egy hosszú, egészséges életet.
