"A fiatalság mellettem áll!" - Élete legszebb napja előtt kapott lesújtó diagnózist a lány

Egy közkedvelt influenszer osztotta meg, hogyan jutott el az esküvőszervezéstől egy rákdiagnózisig, amely teljesen felforgatta a házassággal és családalapítással kapcsolatos reményeit.

Lesújtó diagnózist kapott a fiatal nő / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 28 éves Shinae Ann, aki Youtube-ra és TikTok-ra gyárt tartalmakat, nemrég egy videóban mesélte el, hogyan diagnosztizálták nála a gyógyíthatatlan, 2-es stádiumú asztrocitómát, egy gyorsan terjedő agydaganatot. A diagnózist megelőzően éppen az esküvőjét szervezte, de most a jegyesével, Sebastiannal, kénytelenek voltak elhalasztani az esküvőjüket, mivel nem tudják, a rákkezelés milyen hatással lesz az életükre.

Az ausztrál nő így emlékezett vissza a diagnózis napjára:

Egy barátnőm felhívott, és gondoltam, még felveszem, amíg az autóban ülök, éppen a garázsba álltam be. Ez mentett meg. Hirtelen nem láttam a jobb szememmel, és mondtam neki, hogy valami nincs rendben.

Sebastian már otthon volt, amikor Shinae barátnője értesítette őt a történtekről, mire a férfi azonnal a legközelebbi sürgősségire sietett a menyasszonyával. A kórházban a lány rohamot kapott, és egy MRI-, valamint CT-vizsgálat után az orvosok tisztán látták az agydaganatot. A biopszia során derült ki a daganat típusa, de sajnos nem lehet műteni, mivel olyan területen helyezkedik el, amely létfontosságú agyfunkciókat érint:

Bejutott az agyam olyan fontos részeibe, amelyek befolyásolják a beszédet, a memóriát és a látást is, így nem tudják eltávolítani a daganatot: valószínűleg örökre velem marad.

Diagnózisa nem vette el a pozitivitását

Shinae elmondása szerint sugárkezelést és kemoterápiát fog kapni, ám a diagnózis ellenére igyekszik pozitív maradni, és bátran szembenézni a betegséggel. Őszintén beszélt arról is, hogy meddőségi kezeléseken esik át: lefagyasztják az embriókat, hogy a jövőben még lehessen esélye a gyermekvállalásra - írja a People.

A jövőjével kapcsolatban egyébként továbbra is bizakodó: