Azt hitte a férfi, hogy másnapos: valójában két agydaganat nőtt a fejében 20 éven át

Az agydaganat miatt kezelésekre szorul a férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 18:30
Egy ártalmatlannak tűnő fejfájás és memóriazavar után derült ki, hogy George Wade, egy 42 éves észak-yorkshire-i férfi két agydaganattal él, amelyek közül az egyik már két évtizede növekedett a koponyájában.

20 évig élt agydaganattal a fejében a férfi Fotó: Illusztráció: pexels.com

George, aki szoftvermérnökként dolgozik és szenvedélyes maratonfutó, először a Cheltenham-i lóversenyek után érzett erős fejfájást, hányingert és rövid memória-kieséseket. Mindezt egy erősebb másnaposságnak tudta be, és gond nélkül folytatta az életét – két héttel később még Ausztriába is elutazott síelni. Ám április 14-én ijesztő tünetek jelentkeztek: George nem tudta felvenni a villát, elejtette, és felesége, Ellie észrevette, hogy arca bal oldala lebiggyed. Azonnal segítséget hívott, és sógorát, Dr. Caspar Wood háziorvost is értesítette. A vér- és szemvizsgálatok ugyan negatívak lettek, de elővigyázatosságból április 18-ra MRI-t kértek.

Caspar azt mondta, ez csak óvatosság, és valószínűleg nem találnak semmit

– emlékezett George.

Ehelyett két daganatot találtak: az egyik teniszlabda, a másik squash-labda méretű volt.

„A nagyobbról később kiderült, hogy akár húsz éve növekedhetett, és mostanra olyan méretűvé vált, hogy nyomta az agyamat” - írja a The Sun.

Májusban biopsziát végeztek, amely két 2-es fokozatú asztrocitómát mutatott ki – ez az egyik leggyakoribb agydaganattípus. Júniusban Londonban, a National Hospital for Neurology and Neurosurgery intézetben nyolcórás műtéttel sikerült a nagyobb daganat 95 százalékát eltávolítani. A kisebb daganatot nem érintették. A diagnózis később súlyosbodott: a nagyobb tumor egy mutáció miatt 4-es fokozatúnak bizonyult, vagyis gyorsan növekvő és agresszív, bár jelenleg még lassabb ütemben viselkedik. George azonban kitartó maradt: két nappal a műtét után már sétált, egy hónappal később újra futott. Júliustól decemberig hat hónapon át szájon át szedett kemoterápiát, ami tovább csökkentette a daganat méretét.

A kemoterápiás tablettákat havonta öt napon át kellett szednem nagy dózisban. Az első hónapokban nem volt túl nehéz, de a végére egyre rosszabb lett. A legfurcsább mellékhatás az volt, hogy a kezem bőre elkezdett lehámlani

– mesélte.

Azóta három plasztikai műtétet kellett elvégezni rajta a koponyáján kialakult fertőzés miatt, összesen hat agyi és koponyaműtéten esett át 14 hónap alatt. Háromhavonta MRI-vel ellenőrzik állapotát.

„Szerencsés vagyok, hogy időben készült MRI. Frusztráló, hogy daganataim vannak, de legalább tudok róluk, és nem későn vettük észre. Lehetett volna sokkal rosszabb is” – mondta.

George közben jótékonysági hős lett: a London Marathonon egyéni csúccsal (3:16) futott, és már közel 50 ezer fontot gyűjtött a Brain Tumour Charity és a National Brain Appeal számára. Új célja, hogy 2024 végéig 100 ezer fontot szerezzen, mégpedig a The Gavel Trail and Auction projekt révén, ahol aukciós házak művészek által díszített kalapácsokat állítanak ki és árvereznek el.

 

