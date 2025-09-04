Sokkoló diagnózis - ez okozta valójában a fiatal nő szokatlan tünetét

A Birminghamből származó Abi Bradley kettős látással küzdött, amikor a férjével, Josh-sal Bostonban, Massachusettsben leszálltak a repülőgépről, egy hosszas utazást követően. Két héttel ezután a fiatal nő sokkoló diagnózist kapott.

Hosszú repülőút után kapta meg a sokkoló diagnózist a nő / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A tüneteket a repülőút okozta változásnak hitte, aztán megkapta a sokkoló diagnózist

Amikor a táskámat vettem fel, folyamatosan pislogtam, hogy tisztább legyen a kép, de semmi sem változott. Azt mondtam Josh-nak: ’Valami nincs rendben, mindent duplán látok.’ Nem volt hányingerem vagy más tünetem

- mondta el Abi.

Miután a szállásukra értek, a nő rájött, hogy valami nincsen rendben. Abi a kilencórás repülést követő napokban azt tapasztalta, hogy a teste jobb oldalán elvesztette a mozgásképességét. Néhány nap múlva pedig arra lett figyelmes, hogy nehezen tudja lenyelni az ételt, mintha minden falatnál fuldoklott volna.

Bár korábban soha nem volt egészségügyi problémája, Abi az Egyesült Államokban felkeresett egy orvost, de a CT-vizsgálat semmit sem mutatott ki. Az igazi sokk akkor érte, amikor hazatért az Egyesült Királyságba, és az orvosok egy golflabda méretű daganatot találtak az agyában.

Óriási sokk volt. Amikor közölték velem a diagnózist, és hogy gyógyíthatatlan, nagyon elkeseredtem. Soha nem számítottam ilyesmire, rettenetes volt

- emlékezett vissza Abi, aki ekkor 24 éves volt.

Az orvosok azt mondták a nőnek, hogy a daganat nem műthető, mivel a feje bal hátsó részén és a gerince tetején található. A daganat átterjedt a gerincére is, de szerencsére azon belül maradt, így a rák nem terjedt szét az egész testében. A diagnózis után Abi öt kemoterápiás kezelésen esett át, valamint hat hónapig sugárkezelést is kapott -írja a Mirror.

2020-ban Abi daganata golflabda nagyságról szőlő nagyságúra zsugorodott, és lassan visszanyerte a mozgásképességét. Ma, 31 évesen, lassanként teljesen felépül az agresszív, 3. stádiumú gliomából. A nő 2021-ben indította el a „The Cancer Card” vállalkozást, ahol a rákkal kapcsolatos képeslapokat árusít, hogy ezzel buzdítsa a sorstársait a küzdelem folytatására, a profit egyharmadát pedig az agydaganat kutatására adományozza.