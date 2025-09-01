Kancsalságnak hitték az angyali kislány tüneteit az orvosok – óriásit tévedtek!

Octavia háziorvosa elutasította az édesanya aggodalmait, értékes időt veszítve ezzel a diagnózis felállításánál.

A kislány kancsalságát egy életveszélyes betegség okozta Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Kancsalságnak gondolták, de valójában egy súlyos betegség állt a háttérben

Csak akkor került sor MRI-vizsgálatra, amikor Octavia szemei már teljesen keresztbe álltak. Ekkor derült ki a szörnyű igazság: a kislánynak operálhatatlan agydaganata van.

Azt mondták, lehet, hogy neurológiai problémáról van szó, és beutaltak minket a vizsgálatra, mert úgy gondolták, műtétre lesz szüksége. Aztán három orvos jött be a függöny mögé, és közölték: Octavia rákos. Akkoriban a neurosebészeten dolgoztam ápolótanoncként, így pontosan tudtam, mik a lehetőségek. Már a következő lépéseken gondolkodtam, de aztán kiderült, hogy végstádiumú

– emlékezett vissza a történtekre az édesanya.

Bár a diagnózis lesújtó volt, Octavia rendületlenül küzdött: alávetette magát sugárkezelésnek, kipróbált egy kísérleti gyógyszert, és számos visszaesést élt át, ami teljesen elgyengítette. A daganat egy diffúz középvonali glióma volt, ami az agytörzset érintette, ezért sem kimetszeni, sem gyógyszerrel kezelni nem lehetett – írja a The Sun.

A kezelések 2023 októberében kezdődtek, de Octavia ekkor is vidám maradt, sokszor Pókember-jelmezben érkezett a kórházba. Az év végére azonban számos képességét elvesztette.

Végül 2025. augusztus 12-én hunyt el, családja ölelésében.

Egy életvidám, nagyon bátor kislány volt, egy gyönyörű lélek. Emlékszem, egyszer Leeds belvárosában sétáltunk, óriási tömeg volt. Octavia odarohant egy teljesen idegen emberhez, és megölelte. Látszott, hogy annak az embernek pont arra az ölelésre volt szüksége. Nagyon együttérző volt, ugyanakkor rendkívül elszánt is. Azt szeretném, ha mindenki az elszántságára emlékezne. Octavia igazán inspiráló volt, bárcsak több ember lenne olyan, mint ő!