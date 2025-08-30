Rossz hírt közölt, gyógyíthatatlan beteg a népszerű zenész

A nyolcvanas évek legendás popzenekara, a 16 brit TOP10-es slágerrel büszkélkedő Madness oszlopos tagja bejelentette: gyógyíthatatlan rákbetegségben szenved.

Gyógyíthatatlan betegségben szenved a Madness gitárosa (Fotó: Aleona / Shutterstock)

Gyógyíthatatlan rákkal küzd a Madness legendás gitárosa

A Madness gitárosa, Chris Foreman elmondta, hogy elviselhetetlen fájdalmat érzett a hátában és a vállaiban, ami miatt MRI-vizsgálatra küldték. Kiderült, a veséi csupán 14 százalékos működést mutattak, az orvosok pedig myelomát, a csontvelőt érintő rákbetegséget állapítottak meg nála – írja a Mirror.

Július 4-én kerültem a Royal Sussex kórházba, ahol számos kezelésen átestem. Sugárkezelést kaptam, ami szétzúzta a daganatot és megszüntette a fájdalmat. Várt rám egy gerinccsapolás is, igazi rock’n’roll! Finoman szólva sem voltam jó állapotban. A veséim akkor mindössze 14%-on működtek, de szerencsére azóta sokat javult a helyzet. A betegségem egyfajta rák, a neve myeloma. Kezelhető, ugyanakkor nem gyógyítható. Amikor remisszióba kerül (márpedig oda kerül!), akkor visszatérhetek a normális élethez

– mondta a 69 éves zenész.

Chris szerint ezzel a betegséggel sokáig együtt lehet élni, ő pedig bízik abban, hogy 2026-ban újra színpadra állhat. Így fogalmazott:

„Vannak, akik már 20 éve együtt élnek ezzel a betegséggel. Nekem még hosszú utat kell megtennem, mielőtt visszatérek a színpadra, de a célom, hogy jövőre újra fellépjek.”

Az aggódó rajongók azonnal támogatásukról biztosították a zenészt.

Egyikük így írt:

„Kedves Chris, szánj időt arra, hogy újra formába kerülj! 1979 óta rajongója vagyok a Madnessnek és neked is. Az életem minden pillanatában jelen voltál, a jóban és a rosszban is, és miattad játszom skát a SKA FLAKES nevű zenekarban. Röviden: minden gondolatom veled van, Chris. Sok erőt és mielőbbi gyógyulást kívánok!”