Megnyugtatta az orvos, hogy nincs semmi baj, nem sokkal később az életéért küzdött a fiatal nő

Az orvosa kijelentette, majdnem teljesen biztos abban, hogy nincs semmi baj, ám nem sokkal később kiderült, hogy halálos betegségben szenved a fiatal lány. A 29 éves Laina Nielsen a tengerparton üdült a barátjával, Lewisszal, amikor egy fagylaltozóban egy másik nő megdicsérte a fürdőruháját. Laina ekkor megfordult, hogy megköszönje a bókot, majd lepillantott és egy bemélyedést vett észre a bal mellén. Az onkológiai ápolónő az észak-karolinai Wilmingtonból ekkor már sejtette, valami nincsen rendben, majd amikor hazaért és megtapogatta a mellét, érezte, hogy van ott egy daganat.

Az orvos azt állította, 99,5 százalékig biztos benne, hogy nem rákról van szó

Laina ezután bejelentkezett egy nőgyógyászhoz, aki ugyan miómának - vagyis, a méh izomzatából kiinduló jóindulatú, daganatnak -, vélte a tünetet, beleegyezett, hogy beutalja ultrahangra. A vizsgálatot követően azonban a radiológus kijelentette: a nő még csak 29 éves, és valószínűleg miómája van.

Megkérdeztem tőle, mennyire biztos ebben. Azt felelte, hogy 99,5 százalékig biztos benne, hogy nincs rákom, majd hozzátette, hogy hat hónap múlva jöjjek vissza

- árulta el a nő, aki ezt nem fogadta el, és ragaszkodott a biopsziához, amivel az életét sikerült megmentenie: alig 24 órával később kiderült, hogy mellrákja van.

Laina néhány héttel a diagnózis után kettős masztektómián esett át, majd nyirokcsomó eltávolításon is, mivel a rák már a nyirokcsomóira is átterjedt, a felépülés során pedig sikerült kinyerniük a petesejtjeit, amennyiben a jövőben gyermeket szeretne. A nő továbbá öt hónapig kemoterápiás kezelést, valamint három hétig intenzív sugárkezelést kapott. A sugárkezelés befejezését követően sikerült némileg fellélegeznie. Jelenleg a hormonpozitív mellrákja miatt gyógyszereket szed, hogy a szervezete a menopauzában maradjon, amihez 29 évesen nehezen alkalmazkodott, ráadásul a mellékhatások is intenzívek voltak, azonban szerencsére már rákmentes.

A masztektómiám napján rákmentes lettem. Nem mondtam ki hangosan, amíg be nem fejeztem az összes kezelést. Most rákmentes emberként élek

- mondta el Laina, aki arra buzdít másokat, maradjanak pozitívak a rákkezelés során is, a betegséggel vívott küzdelmét pedig a TikTokon is folyamatosan megosztotta - írja a The Sun.