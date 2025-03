"Szerencsés vagyok, hogy mellrákkal diagnosztizáltak" - Őszintén vallott betegségéről sokak kedvenc műsorvezetője

Megható hírt közölt Sarah Beeny, a BBC műsorvezetője, aki mindig is őszintén osztotta meg a rákkal való harcát. Elárulta ugyanis, hogy a brit agytumor kutató központ egyik képviselője lett. Az 53 éves Sarah-t két évvel ezelőtt diagnosztizálták mellrákkal: a hír már csak azért is megrázta őt, mert az édesanyját emiatt a betegség miatt vesztette el, miután a tumor az anyja agyára is átterjedt.

Mellrákkal diagnosztizálták. Fotó: Pexels

De ha ez nem lenne elég, Sarah mostohaanyja is agyrákban vesztette életét.

Nekem szerencsém volt a diagnózissal

- jelentette ki Sarah, kiemelve, a rákkutatásnak fontos szerepe van.

Szerencsés vagyok, mert mire engem diagnosztizáltak mellrákkal, addigra már kutatásokat végeztek, azóta, hogy anya meghalt. Ő meghalt, hogy én éljek. Nem láthatja az unokáit, hogy én láthassam az enyéimet. Épp ezért szeretnék betekintést nyújtani abba az erőn feletti munkába is, amit az agyrák ellenszerének felkutatásáért végeznek, azért, hogy ugyanolyan gyógyítható legyen, mint a mellrák. Nem azt mondom, hogy a mellrák jó, de már jobban kezelhető, mint 30 éve.

Sarah 2022-es diagnózisa óta kettős masztektómián (emlőeltávolításon) esett át, továbbá jó pár kemoterápián és sugárterápián is, aminek köszönhetően 2023 áprilisában, nyolc hónappal a mellrák diagnózisát követően rákmentesnek nyilvánították. Történetét azért osztja meg, hogy segíthessen másoknak, akik rettegnek ettől az úttól - írja a Mirror.