Elszabadulnak az érzelmek, így fog hatni a különböző csillagjegyekre

2025. március 13.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön a Hold egész nap a Szűz jegyében van, de kap negatív fényszögeket. Valaki nagyon idegesítheti a túlzottan akkurátus hozzáállásával, okvetlenkedésével, kritikus megjegyzéseivel. Igaza van, de ne "robbanjon fel". Azzal csak árt a helyzetnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Uralkodó bolygója, a Vénusz továbbra is retrográd, emiatt most talán olyan ügyekkel kell bajlódnia, amiken - azt hitte - már túljutott. De tudja, mire jó a retrográd szakasz? Hogy most tényleg pontot tegyen ezek végére.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön a Jupiter fényszöge önnek is hozhat feszültséget. Azért azzal legyen tisztában, hogy a Szűz Hold önnek mindig segítségére van. Este kap egy támogató fényszöget a Marstól, ez egy konkrét ügyben támogatja. Persze a másnapi telihold hatását ön is érzi.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hát ez a mai nap nem ígérkezik valami kirobbanónak. Ingerlékenyebb hangulatban lesz, és könnyen beleshet abba a hibába, hogy az árnyoldalát látja mindennek. Jobb, ha egyedül dolgozik, kicsit félrevonul. Emlékeztesse magát, öntől függ, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres…

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön egy erős összeesküvés elmélettel vagy pletykával találkozik, és úgy érezheti, valóban igaz is lehet ez a teória. Érdemes azonban az információkat óvatosan kezelni és megnézni, honnan is érkeznek. Idővel minden félreértés tisztázódik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön káosz, bonyodalom merülhet fel nap közben, ami eltérítheti az eredeti céljától, de legalábbis kerülőútra kényszerítheti. Nem szabad feladnia a harcot és engedni, hogy ez a kis semmiség kibillentse az egyensúlyból.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön nagy lehet a zaj, sok az információ. Szűrje meg a bejövő információkat, és igyekezzen azokat keresni, melyek pozitív kicsengésűek, és jobb kedvre derítik. Ha ilyen szűrővel tekint a világra, hamar rájön, hogy csak a kimerültség okozza a pillanatnyi rosszkedvét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön sajnos többségben lesznek a feszültséget hozó fényszögek, így aztán még nem lélegezhet fel. Legyen kitartó, mert rövidesen megoldódnak a mostani kihívások, nehézségek. Érdemes nagyon konstruktívan és objektíven keresni a megoldást, így szövetségeket is nyerhet magának.