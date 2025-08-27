Az egész élete fenekestől felfordult, két héttel a szülés után kapta meg a borzalmas hírt a fiatal édesanya

Az egész világa a feje tetejére állt egy fiatal édesanyának, alig két héttel azután, hogy megszületett a kisbabája. A 39 éves Muireann McColgan 2023. október 7-én szülte meg a kislányát, Aobh-át, majd nem sokkal később pusztító diagnózist kapott.

Két héttel a szülést követően tudta meg a pusztító hírt az édesanya / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az anyuka először a terhesség 31. hetén figyelt fel egy csomóra a bal mellében, amit az orvosok egy elzáródott tejcsatornának tudtak be. Két héttel azután, hogy megszületett a lánya, Muireann kínzó hátfájást tapasztalt, majd hamarosan megtudta, hogy 4. stádiumú emlőrákja van.

Minden összeomlott. Nemrég született meg a kisbabám, és akkor azt mondták, hogy halálos betegségem van. Szürreális volt. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogyan vészeltem át

- emlékezett vissza az édesanya az írországi Dublinból, akit négy héttel az első, háziorvosnál tett látogatást követően irányította el egy szülésznő további vizsgálatokra, ám a mammográfiát megelőzően vajúdni kezdett, így csak két héttel később került rá sor. Ezután derült fény az emlőrákra, ám ekkor még nem tudták biztosan, melyik stádiumban jár.

A 2023 októberében végzett biopszia eredményei azt mutatták, 2. stádiumú rákja van, amit Muireann mély megkönnyebbüléssel fogadott. Amikor azonban nem sokkal később jelentkezett a hátfájás, CT-vizsgálatot végeztek: ekkor kiderült, hogy a hátfájás ugyan egy bordatörés miatt volt, a rák már átterjedt a nő csontjaira. A diagnózisát így 4. stádiumú rákra változtatták, ami már halálos.

A történtek után Muireann-nak ribociclibet írtak fel, egy új gyógyszert, amely lassítja a rák növekedését. Az állapota jelenleg stabil, de az édesanya tudja, a rák idővel rezisztenssé válik a gyógyszerrel szemben, és valami másra kell majd áttérnie. Addig is az anyuka igyekszik a lehető leghétköznapibb módon folytatni az életét a kislányával, és a férjével, Tomasszal, mialatt a története megosztásával próbálja felhívni a figyelmet a mellrákra, amely a fiatalabb nők körében is egyre gyakoribb – írja a The Sun.