Szívszorító: fájdalmat érzett az oldalában az édesapa, tragédia lett a vége

Egy brit turista nyaralása közben fájdalmat érzett az oldalában, majd nem sokkal később már nem lehetett megmenteni az életét.

Fájdalmat érzett az oldalában az apuka, nem sokkal később meghalt – Fotó: Freepik – illusztráció

A 67 éves Alan Kirby szkeptikus sokkot kapott egy athéni kórházban, ezért lélegeztetőgépre kapcsolták, de már hiábavaló volt, augusztus 25-én, hétfőn meghalt.

Fájdalmat érzett az oldalában

Eredetileg a férfi azt hitte, az okozza a fájdalmát, hogy a mostohalánya gyermekeivel játszott a tengerben. Másnap reggel légszomjjal ébredt és elment orvoshoz, aki azt javasolta, térjenek vissza az Egyesült Államokba egy biopsziát csináltatni, mivel attól féltek, hogy rákos.

Egészségi állapota rohamosan romlott, mielőtt elutazhatott volna, végül helikopterrel egy görög magánkórházba szállították Athénban.

A család pénzgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy egy magánkórházban kezelhessék, de ezt az Egyesült Államokban tervezték megtenni. A kórházi személyzet felvette a kapcsolatot Alan biztosítótársaságával, amely közölte, hogy Alan tisztában volt a csomóval, amit brit orvosai zsírszövetként jellemeztek, és amivel kapcsolatban nem kellett aggódnia.

A biztosítás megkötésekor Alan nem jelölte meg betegségét, így a biztosítás nem fedezte a kórházi költségeket. Mivel lélegeztetőgépre kellett kapcsolni, így nem utazhatott haza, mostohalánya, Liza azt hitte, mellkasi fertőzése van.

De az orvos, akinek rendelkeznie kellett a klinika vizsgálati eredményeivel, azt mondta: »az antibiotikumok nem gyógyítják a rákot«. Mindenki megrémült, senki sem tudta, mi történik

– idézi a rémült lány szavait a Daily Record.

Alan halála előtt nem érték el az adománygyűjtés célját, most a család a temetési költségekre fordítja az összeget.