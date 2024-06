Házasság első látásra: elhagyta az országot Csabi, nem egyedül indult

A naponta százezreket a TV2 képernyője elé ültető Házasság első látásra című reality legsikeresebb párját Gyöngyi és Csabi alkotta. A szakemberek által kiválasztott és összeboronált hat házaspár közül egyedül ők voltak, akik nemcsak az anyakönyvvezető előtti első találkozáskor mondtak igent a közös életükre, de a hathetes kísérlet végén is. Bár a 2023-ban rögzített műsor után idén végül ők is búcsút intettek egymásnak, rengetegen követik őket és drukkolnak nekik, hogy külön-külön is megtalálják a boldogságot. Csabi pedig a Facebook-oldalán két bejegyzést is közzétett, melyekben tudatja, hogy elhagyja az országot.

Gyöngyi és Csabi a hat hétig tartó 2023-as kísérlet után is együtt maradt. A házasok végül idén mondtak búcsút egymásnak Fotó: TV2

Az egyik bejegyzésben azt írja a New Jersey-ben született Hegedűs Csaba: „Cyprus... here we come”, azaz „Ciprus... Jövünk!” – vagyis elárulta: nem egyedül kelt útra. A másik posztban pedig címkével jelzi: nyaralásról és nem kiköltözésről van szó.

Gyöngyivel annak idején szlovéniai nászúton voltak a műsor jóvoltából, nemrég pedig a műsor által megismert Peti, Enci exe lebbentette fel a fátylat arról, hogy a 2023-as forgatás után többedmagával, köztük Csabival a görögországi Párosz szigetére utaztak. Vajon most is Petivel közösen indult nyaralni Ciprusra? Vagy esetleg egy új kapcsolat alakul Gyöngyi volt férjénél?

Lehetősége egyébként lenne ismerkedni, a szebbik nem képviselői közül ugyanis hozzászólásban valaki azt írta Csabinak:

„Mentem volna veled :)]”

Egy biztos, Csabi friss, utazós bejegyzéseit többen is lájkolták a Házasság első látásra című műsorból, így a volt feleség, Gyöngyi, Bogi és Geri, Laci, no meg az egyik szakértő, Sarkadi Bálint!