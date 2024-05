Házasság első látásra: már az első részben megjósolta a szakértő a műsor végét?

Elkezdtük újranézni a Házasság első látásra című realityt, mert ez egy olyan műsor, melyben a párok kalandjainak és az utolsó adásokban meghozott döntéseinek ismeretében másodjára számos érdekes dologra figyelhetünk fel. Olyan apróságokra, amiknek első nézéskor nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget. Vagy éppen a szakértők szavai és a szereplők esetleges későbbi tettei közötti összefüggések felfedezése is jó móka. Valódi megdöbbenés volt az első rész elején az egyik szakértőt, Gaál Viktort újra meghallgatni.

A Házasság első látásra három szakértője (balról jobbra): Sarkadi Bálint, Tóth Melinda és Gaál Viktor (Fotó: Ripost)

„Hadd hozzam be az én kedvencemet, akinek én 100 százalék drukkolok, mert ő tényleg meg akarja találni az igazit, és én abszolút elköteleződtem mellette, hogy igenis megtaláljuk neki. És ő nem más, mint Csabi!”

– mondja az első rész 17. percében Gaál Viktor.

„Miért ő a kedvenced?”

– kérdezi Sarkadi Bálint.

„Mert ő dolgozni akar magán!”

– feleli Viktor.

„És ő nagyon motivált. Ilyen kis mély érzésű, elhagyatott, árva fiúcska, aki nagyon szeretne kötődni valakihez. Benne úgy van mélység, hogy érző szívűségileg is van mélység, de azért depresszív mélységet is érzünk benne. Neki egy tüneményes, rendes asszonyka kell”

– jegyzi meg Tóth Melinda.

„Aki szereti, foglalkozik vele, finomakat főz, tudnak egymáshoz kapcsolódni” – sorolja szinte felváltva Melinda és Bálint.

„Legyen türelmes vele! Ő megteremti a hátteret. Neki egy olyan nő kell, aki tudja őt ebben támogatni”

– veszi át a szót Viktor, akivel egyetértenek a többiek.

„Csaba úgy jó fiú, hogy izgin jó fiú, mert egy csomó minden menet közben derül ki, mert sokkal árnyaltabb, mint amilyennek látjuk...”

– vélekedik Melinda.

Gyöngyi és Csabi nemcsak a Házasság első látásra című reality elején, de a végén is kimondta a boldogító igent.

Sőt, a Tények Pluszban elmondták: a tavalyi forgatás óta férjként és feleségként élik az életüket (Fotó: TV2)

A műsorban tudományos módon összehozott, majd összeadott hat házaspár kalandjait hat héten át követhettük. Voltak, akik nem bírták végig, két pár a reality végén intett búcsút egymásnak, szintén két pár pedig, ha a házasságuknak nem is, de egy esetleges közös folytatásnak esélyt adott. A Tények Plusz e heti adásainak részeiben annak jártak és járnak utána, mi lett a szereplőkkel. Nos, a közös jövőnek esélyt adó Hilda és Laci már nem alkot egy párt, ahogy Enci és Peti is külön utakon folytatja. Ugyanakkor Gyöngyi és Csabi, aki nemcsak a Házasság első látásra című reality elején, de a végén is kimondta a boldogító igent, azóta is házaspárként éli az életét.

Vagyis Gaál Viktor személyes kedvence maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a szakember pedig remekül rámutatott Csabi iránti elköteleződése okára, a fiú katalizátorára: ő dolgozni akar önmagán! Ezt pedig láthattuk is a műsorban, hiszen a hullámvölgyek után kereste a feleségét, elismerte a hibáit, képes volt bocsánatot kérni és a szakértőkre hallgatva változni! Ezzel pedig Tóth Melinda szavai is megerősítésre találtak, hiszen Csabiról menet közben valóban kiderült, hogy tényleg sokkal árnyaltabb, mint amilyennek kezdetben láttuk. Szintén Melinda mondta, hogy Csabi nagyon szeretne kötődni valakihez, a műsor vége felé pedig többször hallottuk a férj szájából, hogy Gyöngyiben megtalálta a lelki társát. Arról nem is beszélve, hogy amikor a három szakértő az első adásban elemzi Csabit, elhangzik, hogy neki egy tüneményes, rendes asszonyka kell, aki finomakat főz. Gyöngyi pedig már az esküvői fogadalmában ígéretet tett, hogy hetente többször is meleg étellel várja a férjét...

Mintha csak megjósolták volna az első részben a történet végét! Pedig sokkal inkább arról lehet szó, hogy a személyes motivációkon túl ki mennyire figyelt a másikra, önmagára, kettejükre, no meg a szakértőkre, s nem utolsósorban: ki mennyire mert, akart, illetve tudott változni!