Döbbenet: Az autótolvaj kameruni bevándorlóról mesélt a károsult
Szerinte jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa.
Halmi Bence social media-szakértő mesélte el a Mandiner Reakció című podcastjében, hogyan vett bérbe tőle egy kameruni származású férfi egy nagy értékű autót Budapesten, majd elhagyta az országot.
Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.
A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.
Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.
A Mandiner YouTube-csatornáján nézheted meg a teljes videót.
