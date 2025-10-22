Döbbenet: Az autótolvaj kameruni bevándorlóról mesélt a károsult

Halmi Bence social media-szakértő mesélte el a Mandiner Reakció című podcastjében, hogyan vett bérbe tőle egy kameruni származású férfi egy nagy értékű autót Budapesten, majd elhagyta az országot.

Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.

A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.

Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.

