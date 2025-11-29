Nem ért véget a boszorkányüldözés: Miló Vikit még mindig támadják

Egymás után érkeznek a Miló Vikit kibeszélő posztok, miközben a volt élsportoló levette a kommentlehetőséget Instagram posztjainál. Nem véletlenül, hiszen legutóbbi pózolása - a szintén a Házasság első látásra műsorban szereplő - Danival kiverte a biztosítékot. Kemény kritikák hada zúdult Vikire, aki most újabb bejegyzésével akasztotta ki utálóit.

A megosztó személyiségű Miló Viki újra célponttá vált

Fotó: TV2

Miló Viki legújabb posztja csak tovább borzolta a kedélyeket

Öt éves kislány voltam, amikor a szüleim a szomszéd nénire és bácsira bíztak minket, engem és a három éves öcsémet. Emlékszem minden részletre. A bácsi odajött hozzám, magához szorított, és a nyelvét a számba dugta

– szól a bejegyzésben.

A Reddit népe azonnal elkezdte elemezni az olvasottakat.

Újabb TRAUMA jutott eszébe?

– írták a posztban, Miló Viki gyerekkori traumájára célozva.

Minden alkalommal traumatizálva vagyok, mikor meghallom, hogy Miló Viki

– szólt egy komment.

Az áldozatszerep nem oldja meg azt, amit a viselkedése okozott… Ez tipikus figyelemkereső viselkedés, amikor valaki problémákat vagy ‘traumákat’ kreál, felnagyít, csak hogy együttérzést és figyelmet kapjon

– írta egy másik kommentelő.