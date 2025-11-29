Nem ért véget a boszorkányüldözés: Miló Vikit még mindig támadják
Újabb posztja verte ki a biztosítékot. Miló Vikit még mindig nem hagyják békén.
Egymás után érkeznek a Miló Vikit kibeszélő posztok, miközben a volt élsportoló levette a kommentlehetőséget Instagram posztjainál. Nem véletlenül, hiszen legutóbbi pózolása - a szintén a Házasság első látásra műsorban szereplő - Danival kiverte a biztosítékot. Kemény kritikák hada zúdult Vikire, aki most újabb bejegyzésével akasztotta ki utálóit.
Azt már mi is megírtuk, hogy Vikinek úgy néz ki, nehezen megy, hogy megszerettesse magát az emberekkel. A korábbi élsportolónak a Házasság első látásra című műsorban való szereplése nemhogy kedvezett, azóta még többen fejezik ki ellenszenvüket vele szemben.
Miló Viki legújabb posztja csak tovább borzolta a kedélyeket
Öt éves kislány voltam, amikor a szüleim a szomszéd nénire és bácsira bíztak minket, engem és a három éves öcsémet. Emlékszem minden részletre. A bácsi odajött hozzám, magához szorított, és a nyelvét a számba dugta
– szól a bejegyzésben.
A Reddit népe azonnal elkezdte elemezni az olvasottakat.
Újabb TRAUMA jutott eszébe?
– írták a posztban, Miló Viki gyerekkori traumájára célozva.
Minden alkalommal traumatizálva vagyok, mikor meghallom, hogy Miló Viki
– szólt egy komment.
Az áldozatszerep nem oldja meg azt, amit a viselkedése okozott… Ez tipikus figyelemkereső viselkedés, amikor valaki problémákat vagy ‘traumákat’ kreál, felnagyít, csak hogy együttérzést és figyelmet kapjon
– írta egy másik kommentelő.
Nem teljesen tudni, Miló Viki pontosan melyik botrányával érte el ezt a közvéleményt. Minden bizonnyal ki lehet jelenteni, hogy most már bármit is tesz, azonnal felkerül a Reddit posztjai közé.
