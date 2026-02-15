RETRO RÁDIÓ

Túlélte a vastagbélrákot egy nő, most nyíltan beszél tüneteiről

Figyelmeztető jeleiről beszélt. A vastagbélrák a legváratlanabb élethelyzetben is megtalálhat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 17:00
vastagbélrák túlélés kezelés diagnózis tünetek

Courtney Nash 35 éves volt, mikor megkapta szörnyű diagnózisát és élete már közel sem volt a régi. A vastagbélrák pengéje lebegett a feje felett, félve, hogy bármelyik pillanatban elveheti életét. A nő ennek ellenére túlélte és megosztotta, milyen figyelmeztető jelekre lett figyelmes betegsége előtt.

vastagbélrák
A vastagbélrák tüneteit fedte fel egy fiatal nő / Fotó: Goncalo Costa / freepik.com / Illusztráció

Túlélte a vastagbélrákot, most elárulta mit tapasztalt

Még a diagnózis előtt voltak a betegségének jelei, amelyekről azt gondolja, érdemes figyelmeztetni az embereket, nehogy mással is megtörténjen, ami vele. A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rákfajta a világon, és bár jellemzően az ötven év felettieket érinti, van, hogy a fiatalabb generáció is találkozik ezzel a pusztító betegséggel. 

Courtney Nash mindössze 35 évesen kapta meg szörnyű diagnózisát, miszerint a vastagbélrák agresszív formájában, a vakbél adenokarciómájában szenved.

Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint ez egy olyan rákfajta, amely a vastagbél és végbél belsejét védő hártyát védő mirigysejtekben kezdődik.

Sok emberrel ellentétben Courtney azt mondta, megkönnyebbült, mikor megkapta diagnózisát. Ez legalább válasz volt megmagyarázhatatlan tüneteire, amelyeket ezelőtt észlelt. A 2020-ban közzétett, az MD Anderson Rákközpont számára készített cikk leírja, hogy a lány fiatalkora óta fekélyes vastagbélgyulladással küzdött. 20 éven át emiatt krónikus hasmenése, gyomorfájdalmai és emésztési problémái voltak. Mivel hozzászokott állapotához, elhessegette esetleges aggodalmait.

Tünetei felerősödésével kezdett el gyanakodni, hogy valami más lehet a probléma, 2011-ben megszülte gyermekét, de elkezdett drámai módon hullani a haja és jelentősen lefogyott. Ekkor közölték vele, hogy vastagbélrákja van. A klinika szerint három műtétre volt szüksége a teljes felépüléshez, ráadásul az elsőnél a teljes vastagbelét el kellett távolítani.

A második szakaszban le kellene húzni a vékonybelet, és egy J alakú tasakot létrehozni a végén, ami új vastagbélként működne

- idézi Courtney szavait a LadBible. Ezután le kellett zárni a sztómát.

2012 decemberében első műtétjén esett át Courtney, 2013 márciusában azonban rossz híreket kapott: „Azt mutatta a patológia, hogy egy daganat rejtőzött a vastagbelem belső nyálkahártyájában, és átterjedt a nyirokcsomóimra.”

A nyirokcsomói miatt a harmadik stádiumban diagnosztizálták nála ezt a betegséget, így hat hónap kemoterápia után csinálhatták csak meg a második műtétet. 2013 januárjában kezdődött a kezelés, augusztusban pedig áteshetett a műtétjén - azóta rákmentes. 

Semmi sincs ingyen, így Courtney-nek a műtétek miatt figyelnie kell az étkezésére, de szerencsésnek érzi magát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu