Túlélte a vastagbélrákot egy nő, most nyíltan beszél tüneteiről

Courtney Nash 35 éves volt, mikor megkapta szörnyű diagnózisát és élete már közel sem volt a régi. A vastagbélrák pengéje lebegett a feje felett, félve, hogy bármelyik pillanatban elveheti életét. A nő ennek ellenére túlélte és megosztotta, milyen figyelmeztető jelekre lett figyelmes betegsége előtt.

Még a diagnózis előtt voltak a betegségének jelei, amelyekről azt gondolja, érdemes figyelmeztetni az embereket, nehogy mással is megtörténjen, ami vele. A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rákfajta a világon, és bár jellemzően az ötven év felettieket érinti, van, hogy a fiatalabb generáció is találkozik ezzel a pusztító betegséggel.

Courtney Nash mindössze 35 évesen kapta meg szörnyű diagnózisát, miszerint a vastagbélrák agresszív formájában, a vakbél adenokarciómájában szenved.

Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint ez egy olyan rákfajta, amely a vastagbél és végbél belsejét védő hártyát védő mirigysejtekben kezdődik.

Sok emberrel ellentétben Courtney azt mondta, megkönnyebbült, mikor megkapta diagnózisát. Ez legalább válasz volt megmagyarázhatatlan tüneteire, amelyeket ezelőtt észlelt. A 2020-ban közzétett, az MD Anderson Rákközpont számára készített cikk leírja, hogy a lány fiatalkora óta fekélyes vastagbélgyulladással küzdött. 20 éven át emiatt krónikus hasmenése, gyomorfájdalmai és emésztési problémái voltak. Mivel hozzászokott állapotához, elhessegette esetleges aggodalmait.

Tünetei felerősödésével kezdett el gyanakodni, hogy valami más lehet a probléma, 2011-ben megszülte gyermekét, de elkezdett drámai módon hullani a haja és jelentősen lefogyott. Ekkor közölték vele, hogy vastagbélrákja van. A klinika szerint három műtétre volt szüksége a teljes felépüléshez, ráadásul az elsőnél a teljes vastagbelét el kellett távolítani.

A második szakaszban le kellene húzni a vékonybelet, és egy J alakú tasakot létrehozni a végén, ami új vastagbélként működne

- idézi Courtney szavait a LadBible. Ezután le kellett zárni a sztómát.