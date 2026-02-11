Felesége közölte a lesújtó hírt: elhunyt a Dawson és a haverok sztárja

James Van Der Beek 48 éves korában elhunyt - jelentette be családja. A színész leginkább arról ismert, hogy Dawson Leeryt alakította a Dawson és a haverok című sorozatban, amely hat évadon át futott 1998-tól 2003-ig, valamint szerepelt a Jay és Néma Bob visszavág, az Agymenők és a Munkásnap című filmekben is.

Meghalt Az Agymenők sztárja, James Van Der Beek Fotó: GoFoundMe

Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait James Van Der Beek

2023. augusztus 31-én vastagbélrákot diagnosztizáltak nála és 2024 novemberében úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a diagnózist. Halálát a család nevében James felesége, Kimberly jelentette be:

Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait. Sok mindent meg fogunk osztani a kívánságaival, az emberiség iránti szeretetével és az idő szentségével kapcsolatban. Ez eljön majd, de egyelőre nyugalmat, türelmet kérünk, gyászoljuk szerető férjünket, édesapánkat, fiunkat, testvérünket és barátunkat.

Egy további közleményben Kimberly azt mondta:

James Van Der Beek szeretett férj, apa és barát volt, aki mindenki életét megérintette maga körül. Hosszú és bátor küzdelem után a rákkal. James 2026. február 11-én elhunyt, hátrahagyva odaadó feleségét, Kimberlyt és hat csodálatos gyermeküket. Betegsége alatt a család nemcsak érzelmi kihívásokkal, hanem jelentős anyagi terhekkel is szembesült, miközben mindent megtettek James támogatására és gondozására.

A veszteség nyomán Kimberly és a gyerekek bizonytalan jövővel néznek szembe. James orvosi ellátásának költségei és a rák elleni elhúzódó küzdelem miatt a család anyagilag megtört. Keményen dolgoznak, hogy otthon maradhassanak és biztosítsák, hogy a gyerekek folytathassák tanulmányaikat és megőrizzék a stabilitásukat ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. A barátok, a család és a tágabb közösség támogatása óriási különbséget jelent majd számukra az előttük álló úton. A család azóta elindított egy GoFundMe gyűjtést, hogy segítsen nekik fedezni a költségeket - írja a Mirror.