A walesi hercegné a remény fontosságáról beszélt a rákban szenvedőknek, akiket áthat a félelem és kimerültség bizonyos pillanatokban. A Rák Világnapja alkalmából Kate Middleton egy különleges videóüzenetet rögzített, amelyben megismétli üzenetét, miszerint kiáll a diagnosztizált betegek és családjaik mellett, mondván: „Nem vagy egyedül”.

Kate Middleton bevallotta, hogy voltak pillanatok, amikor megijedt Fotó: Getty Images

Kate Middleton tudja mit jelent rákbetegnek lenni

A leendő királyné tavaly januári, a Royal Marsdenben tett látogatásáról készült felvételen – amely az első nyilvános szereplése volt a remissziójának bejelentése után – azt mondta:

A Rák Világnapján gondolatban mindazokkal ott vagyok, akiket rákkal diagnosztizáltak, kezelés alatt állnak, vagy a gyógyulás útját keresik. A rák oly sok ember életét érinti. Nemcsak a betegekét, hanem a családtagjaikat, barátaikat és gondozóikat is, akik mellettük állnak. Ahogy azt bárki, aki már átélte ezt az utat tudja, ez nem lineáris. Vannak pillanatok, amikor félelem és kimerültség uralkodik bennük. De vannak pillanatok, amikor erő, kedvesség és mély kapcsolat alakul ki bennük.

„A mai nap egy emlékeztető a gondoskodás, a megértés és a remény fontosságára. Tudd, hogy nem vagy egyedül!” - A hercegnénél 2024 márciusában diagnosztizáltak rákot, mindössze néhány héttel a hasi műtétet követő kéthetes kórházi tartózkodás után. Ezután megelőző kemoterápián esett át a Royal Marsden Kórházban és egy másik, rendkívül személyes videóban jelentette be, hogy a kezelése 2024 szeptemberében véget ért.

Kate Middleton tavaly egy üzenetet adott ki a 2025-ös Rákellenes Világnap alkalmából, de idén egy videót tett közzé, mert egyre inkább megnyílt saját rákbetegségéről és a gyógyulása útjáról.

Kate a múlt hónapban, 44. születésnapja alkalmából, hálájáról beszélt a rákból való felépüléséért és arról, hogy a felépülése során sokat segített neki a természetben való elmerülés, amit azóta is előszeretettel alkalmaz.

Ez akkor történt, amikor kiadta és bemutatta az Anyatermészet videósorozatának utolsó részét a Wintert. A hercegné a rákkal kapcsolatos útjáról szóló személyes visszatekintésében azt mondta, hogy a természetben való gyógyulás lehetővé tette számára, hogy „megbékéljen a könnyeivel, és felfedezze, mit jelent élni”- írja a Mirror.