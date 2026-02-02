András herceg volt felesége nehéz helyzetbe került: „Még nem született végleges döntés”
Sarah Ferguson menekül az Epstein-botrány elől? András herceg volt feleségének még nincs otthona.
András herceg miatt a volt felesége, Sarah Fergusson is nehéz helyzetbe került. Sajtóinformációk szerint a következő hetekben Fergusson külföldön fog tartózkodni, hogy új otthont keressen, miután neki is el kell hagyni korábbi lakhelyét, amit a királyi család biztosított a számára. Ám az még bizonytalan hol is találhatja meg az új otthonát.
András herceg volt felesége menekül?
Források azt hangsúlyozzák, hogy Sarah Ferguson önálló életet kíván élni, ezentúl és nem kér a királyi család vagyonából vagy a különleges bánásmódból. Bár York egykori hercege és hercegnéje már 1996-ban elváltak, békés kapcsolatot ápolnak azóta is, és együtt éltek a 30 szobás windsori kastélyban.
András herceg volt feleségének a szóvivője cáfolta, azokat a pletykákat, miszerint legidősebb lánya, Beatrix hercegnő vidéki házának melléképületébe, esetleg átalakított pajtájába, vagy Eugénia hercegnővel élhet Portugáliában.
Jelenleg számos lehetőséget mérlegel, és még nem született végleges döntés
– idézi a szóvivőt az Express.
III. Károly király a történelmi lépést, annak fényében tette meg, hogy fény derült a Jeffrey Epstein és András herceg közötti kapcsolatra. András herceg bár visszavonult a közélettől, de tagadta a vádakat.
A Buckingham-palota bejelentette, hogy Andrew Mountbatten-Windsor a Marsh Farmra költözik, mindössze néhány mérföldre a Sandringham háztól. Az elmúlt hetekben a birtokon folytak a munkálatok, térfigyelő kamerákat szereltek fel és egy biztonsági rendszert alakítottak ki, új kerítések lettek telepítve.
A hírekkel ellentétben soha nem kért ingatlant vagy bármilyen ellátást magának. Továbbra is független életet fog élni
– mondta a forrás.
Hozzátette, hogy Sarah megfogja találni a helyét és tovább fog lépni.
