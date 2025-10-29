Nagy a baj: Sarah Fergusonnak nincs hová mennie - a hercegné kétségbeesetten keres új otthont

A Daily Mail információi szerint a tárgyalások a jövőbeni lakhatásukról már előrehaladott szakaszban tartanak, azonban egyes források úgy vélik, a megállapodástól még messze vannak. A lap további értesülései szerint Sarah Ferguson és András herceg azt követelik, hogy a királyi hivatal biztosítson számukra két külön otthont Windsorban.

Sarah Ferguson és András herceg két külön windsori otthont kérnek Fotó: AFP

Továbbra is bizonytalan, hogy hol fog élni Sarah Ferguson és András herceg

A 75 éves András herceg bérleti szerződést írt alá a Royal Lodge-ra 1 millió fontért, és további 7,5 millió fontot fizetett ki előre a felújítási munkálatokra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bérleti díj nélkül élhet ott, mindössze egy jelképes összeget fizet évente.

Lehetséges új otthonként szóba került az Adelaide Cottage, ahol jelenleg a walesi család lakik, illetve a Frogmore Cottage is, ami kisebb méretű, és korábban Harry herceg és Meghan Markle élt benne.

Bár mind a Frogmore Cottage, mind az Adelaide Cottage a Korona birtokában van, mindkét ingatlan esetében piaci alapú bérleti díjat kellene fizetniük, ha odaköltöznek.

András hercegre az utóbbi években egyre nagyobb nyomás nehezedett Jeffrey Epstein néhai szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt. Számos botrány érintette, amelyek következtében, a királlyal folytatott megbeszélés után, lemondott címeiről és kitüntetéseiről. Bár továbbra is herceg marad, mivel ez születési joga, a York hercege címet, amelyet néhai édesanyjától, II. Erzsébet királynőtől kapott, megvonják tőle. Ez azt jelenti, hogy Sarah Ferguson többé nem viselheti a York hercegnéje címet, ugyanakkor két lányuk, Beatrix és Eugénia hercegnők megőrzik királyi titulusaikat.

Sarah Ferguson kapcsolata a néhai szexuális bűnözővel szintén ismét napirendre került, miután nyilvánosságra hoztak egy e-mailt, amelyet a hercegné írt Jeffrey Epsteinnek. A levélben bocsánatot kért azért, hogy a 2008-as gyermekprostitúciós ítélet után nyilvánosan elhatárolódott tőle.

Ennek következményeként számos jótékonysági szervezet megszüntette Sarah Ferguson támogatói vagy nagyköveti szerepét - írja az Express.