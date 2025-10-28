Felháborító: András herceg és volt felesége elkezdtek követelőzni

A királyi családhoz közel álló források szerint a palota azt tervezi, hogy kilakoltatja Sarah Fergusont és András herceget jelenlegi királyi rezidenciájukból. Az elvált pár nemcsak címeitől, hanem otthonától is kénytelen lehet megválni az évek óta tartó botrányaik következményeként.

Sarah Ferguson és András herceg külön házakat követel Fotó: Metropol/MK

Sarah Ferguson és András herceg szét akar költözni

A pár 1996-ban vált el egymástól, de válásuk után is kénytelenek együtt élni. Bár ez számukra nem jelent különösebb nehézséget, saját elmondásuk szerint jó kapcsolatot ápolnak. Ha azonban el akarják kerülni egymást, az sem probléma, hiszen harmincszobás királyi rezidenciájuk bőséges személyes teret biztosít.

A pár 2008 óta él a Royal Lodge nevű villában, amely hatalmas birtokon fekszik és saját személyzete van. A herceg alig fizet valamit a villa bérleti díjáért, ugyanakkor a szerződés szerint még ötven évig maradhat az ingatlanban.

András herceg eleinte tartotta magát és nem akarta elhagyni otthonát, de testvére és a palota végül meggyőzte, hogy saját akaratából mondjon le a villáról. A volt házaspár királyi címeiről való lemondása után a palota lépése szükségessé vált, mivel az általuk továbbra is élvezett előnyök fokozott felháborodást váltottak ki a közvélemény körében.

A herceg sok pénzt költött a villa felújítására, de ez nem jogosítja fel őket az épületben maradásra. A palotához közeli források elmondták, András herceg és Sarah Ferguson végre beleegyeztek, hogy elhagyják hatalmas villájukat, de arcátlanul két otthont követeltek cserébe.

András herceg Fotó: AFP

Állítólag a herceg Harry herceg és Meghan korábbi otthonát, a Frogmore

Cottage-t kérte, míg volt felesége a közelben lévő Adelaide Cottage-t szemelte ki, mielőtt Vilmos herceg és Katalin hercegné a jövő hónapban elhagyják a birtokot.

A királyi szakértők Sarah Fergusont támadták „kapzsisága és jogosultságérzete” miatt, mondván, hogy nincs joga a királyi család ingatlanjaihoz. A birtokok a Windsor-kastély biztonsági övezetén belül találhatóak, vagyis még mindig nem szakadnának el teljesen a királyi családtól.