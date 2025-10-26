Ki gondolta volna? Ez a családtag komolyan aggódik a bukott András hercegért

Nemrég felröppent a hír, hogy Anna hercegnő aggódik András herceg miatt, mindezt aközben, hogy a herceg ismét címlapokra került, az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez fűződő állítólagos kapcsolata miatt, ami végül odáig vezetett, hogy a közelmúltban az összes királyi címéről lemondott.

András herceg jóléte miatt aggódik a testvére, Anna hercegnő / Fotó: AFP

András herceg miatt aggódik a testvére

András herceg nemrégiben lemondott a York hercege címről a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos botrány miatt. III. Károly király öccse emellett lemondott a Térdszalagrend tagságáról, amely Nagy-Britannia legrégebbi és legrangosabb lovagi rendje. András, mindezek dacára, egy nyilatkozatban továbbra is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy „határozottan tagadja a vele szemben felhozott vádakat”. Az elmúlt napokban felmerült az a kérés is, hogy a parlamenti képviselők vizsgálják meg a herceg Royal Lodge-ban való életkörülményeit.

2003-ban a herceg bérleti szerződést kötött a Crown Estate-tel, amely lehetővé tette számára, hogy a 30 szobás kastélyban lakjon, feltéve, hogy fedezi a karbantartási költségeket.

Richard Kay főszerkesztő és a néhai Diana hercegné jóbarátja szerint két testvére, Anna hercegnő, és öccse, Eduárd is aggódnak András herceg miatt. Richard szerint elképzelhető az is, hogy Anna hercegnő legyen a közvetítő András és a királyi család között.

Azt hiszem, inkább a testvérük jóléte miatt aggódnak, hogy hogyan kezeli ezt az intenzív nyomást. Nem szabad elfelejteni, hogy egy emberi lény áll ennek az egésznek a középpontjában. Azt gondolom, talán Anna, és különösen Eduárd, aki közelebb áll hozzá, nagyon aggódik amiatt, a király hogyan kezeli ezt az egész helyzetet, és úgy hiszem, kötelességüknek érzik gondoskodni András hercegről

- idézte szavait az Express.

András herceg, mielőtt lemondott volna, beszélt a családjával és a királlyal is. A döntés öt évvel azután született meg, hogy visszalépett a közfeladatok ellátásától, miután fény derült a kapcsolatára Jeffrey Epsteinnel.

A királlyal, valamint a közvetlen és a tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról

- nyilatkozta a herceg, mialatt lemondott a címeiről.