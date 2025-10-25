András herceg biztos benne: Károly király rémes hátsó szándékkal akarja kilakoltatni
Újabb botrány? Nehéz lesz betörni András herceget.
András herceg állítólag úgy véli, hogy Károly király rejtett okból próbálja rákényszeríteni, hogy elhagyja windsori otthonát, a Royal Lodge-ot. A vitatott ügy körüli nyomás nem csökken: a király öccsét egyre több bírálat éri Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai és állítólagos áldozata, Virginia Giuffre posztumusz memoárjának megjelenése miatt. András mindent tagad.
András herceg körül továbbra sem csitul a botrány
A beszámolók szerint a király régóta költözésre ösztönzi testvérét, aki az ingatlanban volt feleségével, Sarah Fergusonnal él. András azonban még 2003-ban 75 évre szóló bérleti szerződést írt alá a 30 szobás kúriára. Barátai a Telegraph-nak azt mondták: a herceg úgy hiszi, a király azért akarja távozásra bírni, mert Kamilla királyné számára biztosítana windsori bázist, ha ő túléli a királyt. A Buckingham-palota ezt határozottan cáfolta.
Közben újabb kérdések merültek fel a bérleti feltételek nyilvánossága kapcsán. Egy 2003-as, nyilvánosságra hozott – kitakart – változat csak annyit tartalmazott, hogy „A bérleti díj jelentése…”, míg a most kiadott teljes szerződés kimondja: „a bérleti díj egy szem bors (ha kérik)”. A lap szerint a részletek elhagyása jogszerű volt, de a lépés így is kérdéseket vet fel.
A Közpénzügyi Bizottság már jelezte, hogy további tájékoztatást kér a Crown Estate-től és a Pénzügyminisztériumtól a bérletről. A dokumentumok szerint András 1 millió fontot fizetett a jogért, évente „egy szem borsot” (ha kérik), és 7,5 millió font értékű felújítást vállalt, amely 2005-re készült el. Egy záradék kimondja: ha a herceg feladja a bérletet, a Crown Estate-nek kb. 558 ezer fontot kellene fizetnie számára, tudta meg a Mirror.
Downing Street közölte: a Képviselőház nem kap időt a kamarában András ügyének megvitatására, mert a kormány a „fontos ügyekre” kíván összpontosítani. A kérdés bizottsági szinten ugyanakkor továbbra is vizsgálható.
Kamillának – a királyi rezidenciákhoz való hozzáférés mellett – saját wiltshire-i otthona is van (Ray Mill House), ahol sok időt tölt, és ahol állítólag otthonosabban érzi magát.
