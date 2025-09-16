Lakásbérlés 2025: ezt az 5+1 tanácsot érdemes megfogadni

Nem csak az eladó lakások iránt hatalmas az érdeklődés, albérletet is sokan keresnek, akár az Otthon Start programra való felkészülésként. Így kerüljük el a lakásbérlés buktatóit a hatóság szerint.
Az ingatlanpiac élénkülésével nemcsak a vásárlások, hanem a bérlések száma is emelkedik. Sokan választják a lakásbérlést átmeneti vagy hosszabb távú megoldásként, akár az Otthon Start Programra való felkészülés részeként. Nekik a következőket tanácsolja a hatóság, hogy elkerülhessék a rejtett kockázatokat.
A bérleti szerződés mindig legyen írásos, részletes, és tartalmazza a felek adatait, a bérlemény pontos címét, valamint a bérleti díjat és a fizetés módját. Rögzítsük a rezsi elszámolás módját, a kaució összegét és visszafizetésének feltételeit is a szerződésben. Határozzuk meg a birtokba adás napját, a szerződés időtartamát, a felmondási időt és annak feltételeit is-tanácsolja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Kérjük el a tulajdoni lapot, hogy meggyőződjünk: valóban az adja bérbe az ingatlant, aki szerződik velünk. Ha nem a tulajdonos a bérbeadó (például egy cég vagy hozzátartozó), ellenőrizzük a meghatalmazás meglétét.
A kaució (óvadék) célja, hogy fedezze az esetleges károkat vagy elmaradt bérleti díjat. Mindig kérjünk róla írásos átvételi elismervényt vagy szerepeltessük a szerződésben. Magyarországon a biztosíték mértéke jellemzően két havi bérleti díjnak felel meg, de ez mindig a bérbeadó és a bérlő közötti megállapodás kérdése.
Albérlet támogatást is igényelhetünk
A 35 év alatti munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak a munkáltatójuktól, legfeljebb havi 150.000 forint (éves szinten legfeljebb 1,8 millió forint) értékben, ami az albérleti díj vagy a lakáshitel törlesztésének fedezésére is fordítható. A támogatást a munkáltató béren kívüli juttatásként adja. A támogatásról a munkáltatónál, a személyügyi vagy HR osztályon érdemes érdeklődni.
Az átvételkor készítsünk fotókat vagy videót a lakás állapotáról, falakról, berendezéseiről, mérőórák állásáról. Írjuk le a szerződésben a berendezések listáját és állapotát. Így elkerülhetők a viták a kiköltözéskor.
Tisztázzuk, ki fizeti a közös költséget, szemétdíjat, internetet, biztosítást. Ellenőrizzük, hogy van-e egyedi mérés (víz, gáz, villany) vagy átalánydíj.
Soha ne fizessünk előre nagy összeget anélkül, hogy a lakást személyesen megtekintettük, a tulajdonost azonosítottuk és írásos szerződést kötöttünk. Gyanús, ha a bérbeadó külföldön van, és „ismerősön” keresztül intéz mindent.
Albérlet vagy saját lakás? Melyik éri meg jobban?
Mióta elérhető a kedvezményes kamatozású Otthon Start hitel, sokaknál vetődik fel a kérdés, melyik lakhatási forma a kifizetődőbb hosszú távon? Mivel az Otthon Start Program keretében elérhető, első lakásvásárlókat célzó hitel törlesztője sok esetben alacsonyabb lehet, mint a bérleti díj, gyakran a saját lakás felé billen a mérleg nyelve. Főleg, hogy a hitel törlesztője végig fix marad, az albérletárak viszont bármikor emelkedhetnek.
