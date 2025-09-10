Az albérletpiacon is új korszakot nyithat az Otthon Start Program
A konstrukció lényege a kedvezményes, fix 3 százalékos hitel, amely sok bérlő számára teszi elérhetővé a saját ingatlant! Így a szeptemberben elindult Otthon Start program a lakáshitelezés mellett az albérletpiacot is átalakíthatja. Ennek hatásai már most érzékelhetők az albérletpiacon is.
Az Otthon Start Program hatására a Világgazdaság beszámolója szerint a budapesti albérletpiacon akeresleti árak augusztusban 8 százalékkal csökkentek júliushoz képest, amivel kétéves mélypontra estek vissza. Ez azt jelenti, hogy a bérlők átlagosan már csak 212 ezer forintot lennének hajlandók fizetni havonta, ami 2023 augusztusa óta a legalacsonyabb érték. Ezzel szemben a kiadók továbbra is kitartanak, és átlagosan 254 ezer forintért hirdetik lakásaikat. Így alakult ki az a jelentős árolló, amelyet utoljára 2022 őszén tapasztalt a piac.
Miért befolyásolja az Otthon Start az albérletárakat?
A magyarázat egyszerű: azok a bérlők, akik stabil jövedelemmel és önerővel rendelkeznek, inkább a kedvezményes hitelt választják, mintsem, hogy drága albérletben éljenek. Aki albérlet helyett hitellel saját lakást vesz, az így a havonta kifizetett bérleti díj helyett a saját otthonának, saját tulajdonának megvásárlását finanszírozza.
Ha a hiteltörlesztés nem lényegesen több mint a havi bérleti díj, akkor ez szinte minden esetben megéri és egyértelmű döntés. A fix 3%-os kamatozású hitellel ez nem csak a kedvező kamat miatt egy jó lehetőség, hanem egyben kiszámítható is, hiszen a kamat nem változhat a futamidő alatt.
– nyilatkozta Balla Ákos, ingatlanszakértő, a Balla ingatlan tulajdonosa és vezetője.
Balla Ákos arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy ehhez képest az albérlet költsége kiszámíthatatlanabb, a bérbeadó is felmondhat, ami miatt akár 1-2 évente költözni kell, ez össze sem vethető a saját otthon nyugalmával.
Épp az a réteg esik ki a keresleti oldalról, amely az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandó lenne megfizetni. Az Otthon Start így az albérletek árát is lefelé viheti
– fogalmaz a Világgazdaság.
Ráadásul a program befektetési célú vásárlásokat is ösztönözhet, hiszen a kedvező kamat lehetővé teszi, hogy sokan ingatlanba tegyék a pénzüket. Ez pedig hosszabb távon a kínálat növekedését hozhatja magával. Tehát míg a kereslet csökken, addig a kínálat nő.
Merre alakulnak tovább az árak?
A Világgazdaság szerint idén nem valószínű, hogy a bérbeadók érdemben emelni tudnák áraikat. A kínálat bővülése és a fizetőképes kereslet gyengülése miatt a bérleti díjak várhatóan továbbra is a 255–260 ezer forintos szint körül ragadnak.
Összességében tehát az Otthon Start nemcsak a vásárlóknak, hanem közvetve a bérlőknek is kedvezhet: a lakáskiadóknak egyre inkább alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.