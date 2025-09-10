Az albérletpiacon is új korszakot nyithat az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program hatására a Világgazdaság beszámolója szerint a budapesti albérletpiacon a keresleti árak augusztusban 8 százalékkal csökkentek júliushoz képest, amivel kétéves mélypontra estek vissza. Ez azt jelenti, hogy a bérlők átlagosan már csak 212 ezer forintot lennének hajlandók fizetni havonta, ami 2023 augusztusa óta a legalacsonyabb érték. Ezzel szemben a kiadók továbbra is kitartanak, és átlagosan 254 ezer forintért hirdetik lakásaikat. Így alakult ki az a jelentős árolló, amelyet utoljára 2022 őszén tapasztalt a piac.

Az Otthon Startnak köszönhetően a bérlők kerülnek előnybe a kiadókkal szemben ( Fotó: Czeglédi Zsolt)

Miért befolyásolja az Otthon Start az albérletárakat?

A magyarázat egyszerű: azok a bérlők, akik stabil jövedelemmel és önerővel rendelkeznek, inkább a kedvezményes hitelt választják, mintsem, hogy drága albérletben éljenek. Aki albérlet helyett hitellel saját lakást vesz, az így a havonta kifizetett bérleti díj helyett a saját otthonának, saját tulajdonának megvásárlását finanszírozza.

Ha a hiteltörlesztés nem lényegesen több mint a havi bérleti díj, akkor ez szinte minden esetben megéri és egyértelmű döntés. A fix 3%-os kamatozású hitellel ez nem csak a kedvező kamat miatt egy jó lehetőség, hanem egyben kiszámítható is, hiszen a kamat nem változhat a futamidő alatt.

– nyilatkozta Balla Ákos, ingatlanszakértő, a Balla ingatlan tulajdonosa és vezetője.

Balla Ákos arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy ehhez képest az albérlet költsége kiszámíthatatlanabb, a bérbeadó is felmondhat, ami miatt akár 1-2 évente költözni kell, ez össze sem vethető a saját otthon nyugalmával.

Épp az a réteg esik ki a keresleti oldalról, amely az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandó lenne megfizetni. Az Otthon Start így az albérletek árát is lefelé viheti

– fogalmaz a Világgazdaság.

Ráadásul a program befektetési célú vásárlásokat is ösztönözhet, hiszen a kedvező kamat lehetővé teszi, hogy sokan ingatlanba tegyék a pénzüket. Ez pedig hosszabb távon a kínálat növekedését hozhatja magával. Tehát míg a kereslet csökken, addig a kínálat nő.

Az Otthon Start nemcsak a vásárlóknak, hanem közvetve a bérlőknek is kedvezhet (Fotó: Róka László)

Merre alakulnak tovább az árak?

A Világgazdaság szerint idén nem valószínű, hogy a bérbeadók érdemben emelni tudnák áraikat. A kínálat bővülése és a fizetőképes kereslet gyengülése miatt a bérleti díjak várhatóan továbbra is a 255–260 ezer forintos szint körül ragadnak.