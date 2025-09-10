Otthon Start Program: már most átalakította az V. és a XIII. kerület ingatlanpiacát

V. és XIII. kerületi ingatlanpiaci kitekintésünk alapján alacsonyabb áron meghirdetett ingatlanok mellett az látszik, hogy az Otthon Start Program már most sok fiatal párt vonz a XIII. kerületbe, míg az V.-ben a befektetők lettek aktívabbak. Az igénylők kereslete leginkább a jó állapotú, azonnal költözhető lakásokra irányul. Új építésű lakások főleg a XIII. kerületben keresettek, itt 1,0–1,3 millió forintos négyzetméteráron. A szakértő szerint a kereslet tartósan magas marad.

Otthon Start: a XIII. kerületben jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanok a legkeresettebbek / Fotó: Balaton József

Az Otthon Start új lendületet adott az V. és XIII. kerület ingatlanpiacának

A különbség a hirdetési és az eladási árak között mérséklődik, a jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanok a legkeresettebbek.

Szeptemberben az Otthon Start hitel még a korábbinál is jóval több érdeklődőt mozdított meg.

- jelezte Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A XIII. kerület ingatlanpiacán az elmúlt hetekben elsősorban fiatal párok jelentek meg vevőként, míg az V. kerületben inkább a befektetők váltak aktívabbá.

Az is megfigyelhető, hogy a vásárlások többsége valamilyen hitellel történik, amit csak tovább fokoz az Otthon Start. A tipikus hitelösszeg jelenleg 25–40 millió forint között alakul.

A legnagyobb kereslet továbbra is a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt mutatkozik, legyen szó akár kisebb garzonról, akár nagyobb lakásról. Az V. kerületben a befektetők alapvetően a kisebb, 30–45 négyzetméteres lakásokat keresik, melyeket rövid és hosszú távú kiadásra hasznosítanak. A XIII. kerületben a családok leginkább a 2–3 szobás, 60–80 négyzetméteres lakásokat vásárolják

- nyilatkozta a Meropolnak Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla Ingatlan vezetőtulajdonosa.

Az Otthon Startmár most jótékonyan hat az ingatlanpiacra / Fotó: Czeglédi Zsolt

Csökken a különbség a kereslet és a kínálat között

Balla Ákos szerint míg az V. kerületben átlagosan 5–7 százalékos különbséget látni a hirdetési és értékesítési árak között, és sok a túlárazottan induló hirdetés, addig a XIII. kerületben némileg kisebb, 3–5 százalékos lehet az eltérés.

A Belvárosban a jó állapotú, központi elhelyezkedésű 40–60 négyzetméteres lakások átlagosan 1–2 hónap alatt találnak vevőt, míg a XIII. kerületben a megfelelően árazott, keresett kategóriába tartozó, azaz 50–70 négyzetméteres lakások 4–8 hét alatt kelnek el. Ugyanakkor a felújítandó ingatlanoknál lényegesen hosszabb az értékesítési idő: a 3–5 hónapot is elérheti.

Erős a kereslet a XIII. kerületben az Angyalföld–Vizafogó térség új építésű projektjei iránt, ahol az árak 1,0–1,3 millió forintos négyzetméterárnál járnak. A lakáskiadás kapcsán szokatlan fejlemény, hogy a bérleti díjaknál az év vége felé közeledve enyhe csökkenést tapasztaltak az ingatlanközvetítők, erről részletese itt írtunk. A következő hónapokban a kereslet várhatóan magas szinten marad az Otthon Start miatt.