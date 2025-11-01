Királyi botrány: Egyedül Beatrix és Eugénia tarthatják András hercegben a lelket

András herceg számára eljött a végső megaláztatás – megfosztották címeitől és otthonától, miközben lányai is elhatárolódhatnak tőle - közölte a DailyMail. A királyi szakértők szerint András herceg (65) élete újabb fordulóponthoz érkezett, miután elvesztette hercegi címeit, és ki kell költöznie windsori otthonából, a Royal Lodge-ból.

András herceget megfosztották címeitől és otthonától Fotó: Fotó: Bors

A kegyvesztett York egykori hercege, akit mostantól egyszerűen Andrew Mountbatten Windsor néven emlegetnek, „senkire sem támaszkodhat” – hacsak nem lányaira, Beatrixra és Eugéniára, akik azonban egyre inkább igyekeznek távol maradni tőle, figyelmeztetnek szakértők.

A Buckingham-palota hivatalos közleményben jelentette be csütörtökön a döntést, miután újabb botrányok robbantak ki a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt – a palota szerint „a szükséges intézkedések” megtétele elkerülhetetlen volt.

Őfelségeik gondolatai és legmélyebb együttérzései az áldozatokkal és a túlélőkkel vannak, és mindig is velük maradnak

– áll a nyilatkozatban.

A szakértők szerint András herceg családi kapcsolatai is veszélybe kerültek

Bár Beatrix (37) és Eugénia (35) megtarthatják hercegnői címüket, apjuktól elhatárolódhatnak, hogy megőrizzék saját hírnevüket.

Angela Levin, királyi életrajzíró és kommentátor szerint:

Azt hiszem, András teljesen össze fog roppanni. Mindig is gőgös volt, és túl sokra trtotta a saját eszét. Most mindent elveszített, ráadásul a gyerekei szeme láttára – akik már elég idősek ahhoz, hogy megértsék, mivel vádolják őt

A szakértők emlékeztetnek, hogy András már 2020-ban sem szerepelhetett Beatrix esküvőjének hivatalos fotóin, miután az Epstein-ügy kirobbant.

Most pedig – vélik – kapcsolata a lányaival is tovább romolhat, különösen, ha a közvélemény még inkább elfordul tőle.

Egy ideig nagyon nehéz lesz, és a lányai valószínűleg a közvélemény hangulata szerint alakítják majd a kapcsolatukat vele

– tette hozzá Levin.