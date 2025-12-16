Hajdú Péter: hogy mondhat ilyet a NATO főtitkára?!

Friss videóval jelentkezett Hajdú Péter. A tévést megdöbbentették Mark Rutte, a NATO főtitkárának kijelentései. Nem is hagyta szó nélkül!

Hajdú Pétert tévést megdöbbentették Mark Rutte, a NATO főtitkárának szavai (Fotó: Bánkúti Sándor/Bors)

Hajdú Péter újabb fontos kérdés kapcsán állt kamera elé

„Mark Rutte, a NATO főtitkára olyan kijelentést tett, amit, ha nem a saját fülemmel hallok, nem hiszem el. Nézzétek csak!”

– mondja friss videója elején Hajdú Péter.

Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, mint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Mi vagyunk Oroszorszég következő célpontja, és máris veszélyben vagyunk

– mondja Mark Rutte, a NATO főtitkára a videóbejátszásban.

„Tehát a NATO főtitkára, Mark Rutte egy lehetséges háborút vizionált Oroszország és Európa között. A pofám leszakad. Hogy mondhat ilyet a NATO főtitkára? Főleg most, amikor a szeretet, a béke és a gyermekeink jövője kellene, hogy a legfontosabb legyen. Gyerekek! Tényleg ezt akarjuk hallani karácsony előtt? Tényleg ere van szükségünk? Nem lenne jobb szeretetben, békében és boldogságban várni a szeretet ünnepét?”

– tette fel a költői kérdést Hajdú Péter az Instagram-oldalán közzétett videóban.