Hajdú Péter bebizonyította: az EU-ban hazánkban a legolcsóbb az áram!

A műsorvezető azt állította: Európában Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni a gázért és a villamosenergiáért. Fogadást is kötött, nyert!

2025.12.11. 11:53
Hajdú Péter nem csak friss videójában fejtette ki véleményét különböző társadalmi kérdésekben. Korábban a sorkatonaság ellen szólalt fel, melyet a Tisza Párt szeretne visszavezetni. A műsorvezető most arról kereste a választ, Európában hol kell a legkevesebbet fizetni a gáz- és a villamosenergia használata után. Új videójából ez is kiderül.

Hajdú Péter
Hajdú Péter komoly dolgot ajánlott fel, ha tévedne, de végül igaza lett (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy volt Hajdú Péter fogadásának a tétje

A műsorvezető mindenáron szerette volna bebizonyítani a kamera mögött ülő munkatársának, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a villamosenergia ára. Fogadást kötöttek, amiben a vesztesnek Havas Henriket kellett felhívnia és beszólni neki, amiért támogatja a sorkatonaságot. A videóból végül nem derült ki, megtörtént-e az a bizonyos telefonhívás, de a tét tényleg óriási volt.

Ezek után jött az igazság pillanata. Hajdú Péter a mesterséges intelligenciát hívta segítségül a kérdésben, mivel tudja, hogy független választ tud számára nyújtani. A sok álhír ellenére, amik a magas hazai számlákról szólnak, most egy független válasz is érkezett a sokat boncolgatott kérdésre.

Hajdú Péter komolyan odaszúrt a Tisza adóemelési tervének (Fotó: Kunos Attila)

Hajdú Péter ezt is bebizonyította

Meg tudod mondani, hogy Európában melyik országban a legolcsóbb a villamosenergia és a gáz ára?

– kérdezte meg a műsorvezető a ChatGPT nevű mesterséges intelligenciát. Hajdú Péter meg is kapta a választ a mindenkit érintő társadalmi kérdésben.

A legfrissebb adatok szerint Európában jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb a villamosenergia és a gáz ára. Például Budapesten az uniós államok között a legkedvezőbb ez az ár

– válaszolt a ChatGPT. Hajdú Péter tehát megnyerte a fogadást, ám az nem derült ki, hogy az operatőr melyik országra voksolt. Ez a videó is bizonyíték arra, hogy megéri Magyarországon élni és családot alapítani, mivel az uniós államok közül itt a legkedvezőbb az élet – írja a Bors.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
