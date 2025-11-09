Hajdú Péter: Komoly jelentősége volt a Trump-Orbán találkozónak. Aki mást mond, az nagyon vakon van

Na most ezek alól mentesültünk, tehát a másodlagos szankciók alól mentesült Magyarország, most a Trump-Orbán találkozón. Mit jelent ez? Magyarország megőrizte pénzügyi és energetikai helyzetét, új diplomácia alapokra helyezte Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát, és hát talán a legfontosabb, megtudta őrizni a rezsicsökkentést, tehát nem szöknek majd az egyekig az olaj és a gázárak. Szóval igenis nagyon komoly jelentősége volt ennek a találkozónak. Aki mást mond, az nagyon vakon van vagy szándékosan értelmezi félre a történetet.