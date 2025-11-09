RETRO RÁDIÓ

Hajdú Péter: Komoly jelentősége volt a Trump-Orbán találkozónak. Aki mást mond, az nagyon vakon van

A műsorvezető részletesen kifejtette, miért volt jelentős.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 18:33
Hajdú Péter TikTokon fejtette ki véleményét a Trump-Orbán találkozó jelentőségéről. Hatalmas jelentőségű volt a tárgyalás szerinte.

Hajdú Péter: a másodlagos szankciók alól mentesült Magyarország
A hét legfontosabb politikai eseménye kétség kívül a november 7-i Donald Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozója volt Washingtonban. Legutóbb 2005-ben, pontosan 20 évvel ezelőtt volt hasonló súlyú diplomáciai találkozó, akkor Gyurcsány Ferenc érkezett Washingtonba George W. Bush amerikai elnököz, majd egy évvel később George W. Bush jött egy európai körút keretén belül Magyarországra

- emlékezett vissza Hajdú Péter.

De hogy miért volt olyan fontos a mostani Trump-Orbán találkozó? Hát ugye azt köztudott, hogy 2017 óta az Amerikai Egyesült Államok különböző szankciókkal sújtja Oroszországot és az oroszokkal kereskedelmi kapcsolatot ápoló államokat, illetve országokat. Ezek a másodlagos szankciók. Mik ezek a másodlagos szankciók? Ezek a dollártranzakció tiltását jelenthetik, az amerikai pénzpiacról való kizárás jelentheti, energiaárrobbanást is, és az energiaellátás kockázatát jelentheti, illetve nagyon-nagyon rosszul érné meg az OTP, az MVM és a többi magyar bank, nem beszélve a MOL-ról. 

- foglalta össze a műsorvezető.

Na most ezek alól mentesültünk, tehát a másodlagos szankciók alól mentesült Magyarország, most a Trump-Orbán találkozón. Mit jelent ez? Magyarország megőrizte pénzügyi és energetikai helyzetét, új diplomácia alapokra helyezte Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát, és hát talán a legfontosabb, megtudta őrizni a rezsicsökkentést, tehát nem szöknek majd az egyekig az olaj és a gázárak. Szóval igenis nagyon komoly jelentősége volt ennek a találkozónak. Aki mást mond, az nagyon vakon van vagy szándékosan értelmezi félre a történetet.

- zárta gondolatait Hajdú Péter.

@hajdu.peter.official Minden, amit tudni kell a Trump–Orbán találkozóról! Nézzétek meg – ez most tényleg fontos, hogy képben legyetek!☝🏻🇭🇺🇺🇸 #donaldtrump #orbanviktor ♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

 

