Menczer Tamás: „A NATO főtitkár harcba hívta Európát Oroszország ellen, a Tisza végrehajtaná a parancsot!”

A politikus szerint azért, mert dermesztő mondatok hangzanak el Nyugaton, például a NATO főtitkár szájából. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint egyre fontosabbak a Háborúellenes Gyűlések.
Sokan még mindig csak legyintenek, pedig a veszély közelebb van, mint hinnénk. Mohácson, a Háborúellenes Gyűlésen, amit december 14-én tartottak, Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő, a NATO főtitkár aggasztó mondatai kapcsán a Ripostnak elmondta: „nagyon veszélyes, hogy Európát háborús gondolkodásra akarják átállítani”.
Menczer Tamás megszólalt a NATO főtitkárának kijelentéséről
Súlyos figyelmeztetés érkezett a NATO csúcsáról, Európa legerősebb emberétől: a főtitkár olyan konfliktusról beszélt, amely nagyapáink és dédapáink háborúit idézi. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő szerint ez nem elszólás volt, hanem egy irány kijelölése.
A NATO főtitkára gyakorlatilag harcba hívta Európát Oroszország ellen. Azt mondta, háborús gondolkodásra kell átállni. Ezek olyan mondatok, amiket nem akarunk hallani
– fogalmazott Mohácson Menczer Tamás.
Menczer Tamás szerint mindez igazolja azt, amire a magyar kormány régóta figyelmeztet: Európában háborús készülődés zajlik.
Mi magyarok ebből nem kérünk. A magyar emberek békét akarnak, nem háborút
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
A politikus szerint Magyarország addig tud kimaradni a konfliktusból, amíg békepárti vezetése van.
Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország ne sodródjon bele ebbe az őrületbe.
A gyűlés egyértelmű üzenete: miközben Brüsszelben és Nyugat-Európában egyre hangosabbak a háborúpárti hangok, Magyarország a józan ész oldalán áll. A Tisza Párt viszont az európai gazdáit, a háborús héjákat akarja kiszolgálni.
Az egész mögött ugyanaz áll: háborút akarnak, a háborúhoz pedig pénz kell. Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól vennék el. A Tisza vezetése ebben végrehajtó szerepet vállalna. Mi viszont a magyar emberek pénzét nem akarjuk háborúba küldeni.
– zárta gondolatait Menczer Tamás.
