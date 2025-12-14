RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor egész Mohácsnak üzent - Fotó

Ez állt a kormányfő üzenetében. Orbán Viktor képekkel mondott köszönetet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 13:34
kormányfő Háborúellenes Gyűlés mohács

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után Mohácson is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés, amelyről Orbán Viktor képgalériát osztott meg Facebook-oldalán. 

orbán viktor
Orbán Viktor megköszönte Mohácsnak a béke szeretetét / Fotó: Facebook

Köszönöm, Mohács! 

- írta a miniszterelnök, aki az egyik képpel utalt a hatalmas tömegre is.

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország migrációs politikáját Brüsszelben fenyegetésként élik meg. Kiemelte, hogy a migráció a jövő generációjának egyik legfontosabb kérdése. A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé Brüsszel számára a migráció szempontjából, mert azóta példaként áll más országok előtt, hogy meg tudja védeni a hazáját.


 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu