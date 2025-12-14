Orbán Viktor egész Mohácsnak üzent - Fotó

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után Mohácson is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés, amelyről Orbán Viktor képgalériát osztott meg Facebook-oldalán.

Orbán Viktor megköszönte Mohácsnak a béke szeretetét / Fotó: Facebook

Köszönöm, Mohács!

- írta a miniszterelnök, aki az egyik képpel utalt a hatalmas tömegre is.

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország migrációs politikáját Brüsszelben fenyegetésként élik meg. Kiemelte, hogy a migráció a jövő generációjának egyik legfontosabb kérdése. A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé Brüsszel számára a migráció szempontjából, mert azóta példaként áll más országok előtt, hogy meg tudja védeni a hazáját.



