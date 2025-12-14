Orbán Viktor: Ezt viszem magammal Brüsszelbe - Fotó
Véget ért a Nemzeti Konzultáció. Hamarosan érkeznek az eredmények. Orbán Viktor is megszólalt a Nemzeti Konzultációról.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Hidvéghi Balázs az összesítések alapján arról számolhatott be, hogy 1,6 millióan töltötték ki a legutóbbi Nemzeti Konzultációt, ami a „tiltakozzunk az adóemelések ellen!” címet kapta. Orbán Viktor is megszólalt a Nemzeti Konzultációról.
Ennek kapcsán most Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök is megszólalt.
1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit.
- olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.
Íme Orbán Viktor fotója
