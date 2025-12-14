RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ezt viszem magammal Brüsszelbe - Fotó

Véget ért a Nemzeti Konzultáció. Hamarosan érkeznek az eredmények. Orbán Viktor is megszólalt a Nemzeti Konzultációról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 10:24
hidvéghi balázs orbán viktor brüsszel nemzeti konzultáció

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Hidvéghi Balázs az összesítések alapján arról számolhatott be, hogy 1,6 millióan töltötték ki a legutóbbi Nemzeti Konzultációt, ami a „tiltakozzunk az adóemelések ellen!” címet kapta. Orbán Viktor is megszólalt a Nemzeti Konzultációról.

orbán viktor
1,6 millió kitöltött Nemzeti Konzultáció érkezett be / fotó: Orbán Viktor facebook

Ennek kapcsán most Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök is megszólalt. 

1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív.  Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.  Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.  Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit. 

- olvasható Orbán Viktor bejegyzésében. 

Íme Orbán Viktor fotója

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu