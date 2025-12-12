RETRO RÁDIÓ

Mark Rutte: olyan háború vár ránk, mint nagyapáinkra és dédapáinkra

Már a NATO főtitkára is egy nagy európai háborúról beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 13:41
szijjártó péter ukrajna főtitkár donald trump mark rutte háború

Mark Rutte a minap arról beszélt Berlinben, hogy Európa 5 éven belül háborúba fog lépni Oroszországgal. A NATO főtitkára azt mondta, hogy olyan nagy európai háborúra kell felkészülnünk, amelyet legutóbb az ősapáink vívtak. A döbbenetes mondatokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy reagált: Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba.

Ukrainian President Zelenskyy with Dutch PM Rutte visit Royal Netherlands Air Force
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár. Már utóbbi is kemény háborús üzeneteket fogalmaz meg Fotó: PRESIDENT ZELENSKYY'S INSTAGRAM /  AFP

Ez nem légből kapott veszély. Ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni

- szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki a Facebookra feltett videójában külön felhívta a figyelmet, hogy nemrégen a francia vezérkari főnök kísértetiesen hasonló beszédet mondott el a francia polgármestereknek tartott beszédében. 

Fabien Mandon, a francia hadsereg vezérkari főnöke szerint a helyzet különösen súlyos. A beszéde legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelki erőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja: három–négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére növelné a tartalékos állományt is, 80 ezer főre. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé. Feladatuk többek között: a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjaik letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

Szijjártó Péter: Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvései ellen

Mark Rutte szavaira határozott választ adott a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter a Facebookon tett közzé egy markáns posztot:

Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. Mark Rutte meredek dolgokat mondott: „mi” vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. 

A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat. 

Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk. Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!


 

 

