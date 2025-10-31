RETRO RÁDIÓ

A korona döntött: András herceg elveszítette címeit és otthonát

III. Károly királyra egyre nagyobb nyomás nehezedett, miután nyilvánosságra kerültek az András herceg vádlója, Virginia Giuffre halála után megjelenő emlékiratának részletei.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 08:00
András herceg Virginia Giuff III. Károly király Buckingham-palota

A Buckingham-palota most rendkívüli bejelentést tett: András herceget hivatalosan megfosztották a hercegi címtől, és el kell hagynia windsori otthonát, a Royal Lodge-ot.

III. Károly elvette András herceg címeit és otthonát
III. Károly elvette András herceg címeit és otthonát Fotó: Fotó: Bors

András herceget megfosztották címeitől - el kell hagynia a windsori rezidenciáját

A kegyvesztett herceg címének megvonása a növekvő közfelháborodás és politikai nyomás eredménye, amely azóta erősödött, hogy András 2019-ben visszavonult a királyi kötelezettségektől, miközben tovább élvezte az adófizetők pénzéből finanszírozott kényelmes életet. Mindössze egy nappal korábban a brit Parlament Közpénzügyi Bizottsága is kérdéseket vetett fel András életvitelének „ár-érték arányáról”, miután évek óta közpénzből fedezik rezidenciáját.

Őfelsége ma hivatalosan is elindította a folyamatot, amelynek célja András herceg megszólításának, címeinek és kitüntetéseinek megvonása. A Royal Lodge-ra vonatkozó bérleti szerződése eddig jogi védelmet biztosított számára, hogy továbbra is ott lakhasson. Most hivatalos értesítést kapott a bérleti jog feladásáról, és másik, magántulajdonban lévő ingatlanba kell költöznie. Ezek az intézkedések szükségesek, annak ellenére, hogy a herceg továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat

- áll a királyi család közleményében.

A közlemény továbbá hangsúlyozza: „Őfelségeik szeretnék egyértelművé tenni, hogy gondolataik és őszinte együttérzésük most és a jövőben is mindazokkal van, akik bármilyen formában bántalmazás áldozatai lettek.”

A királyi család legújabb döntése a Virginia Giuffre halála után megjelenő emlékiratának részletei körüli figyelemhullám közepette született, amely ismét a reflektorfénybe állította András herceg állítólagos kapcsolatát Jeffrey Epsteinnel.

Giuffre azt állította, hogy 17 éves korában fizettek neki azért, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a herceggel. A nő idén áprilisban, 41 éves korában, ausztráliai otthonában vetett véget életének, nem sokkal azelőtt, hogy megjelent könyve, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice („Senki lánya, Egy visszaélés túlélésének és az igazságért vívott harcnak az emlékirata”).

A kötetben Giuffre azt írta, hogy 2001 márciusában találkozott András herceggel, majd Ghislaine Maxwell rávette, hogy „tegye meg vele is azt, amit Jeffreyvel szokott”.

A hónap elején olyan hírek láttak napvilágot, miszerint András herceg felajánlotta, hogy önként lemond címeiről, abban a reményben, hogy ezzel végleg lezárhatja az évek óta húzódó botrányokat és vitákat - számolt be róla az Unilad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu