Rubint Réka nem futamodott meg, minden kérdésre őszintén válaszolt - Videó

Rubint Réka új posztjában mindenre válaszol, ami érdekli a nagyközönséget. Szóba kerül a munka, a tartalomgyártás, a család, de még a karrier és anyaság kérdése is. Az új kérdezz-felelek videójában a népszerű fitneszedző nem ismert tabutémát.

Rubint Réka választ: anyaság vagy karrier?

Rengeteg kérdés érkezik tőletek nap mint nap. Ebből néhányat most megválaszolok

– kezdte új videójában Réka a lépcsőn ülve.

Home office pizsiben vagy iroda magassarkúban?

– érkezett az első kérdés.

Nagyon szeretek emberek között lenni és nagyon sokat is vagyok, úgyhogy erre most azt mondanám, hogy home office pizsiben

– szólt a válasz.

Tartalomgyártás üzletileg vagy offline pillanatok megélése?

– érkezett a következő.

Maximálisan a második. Amikor én gyerek voltam, akkor bizony nem volt telefon - sőt TV sem, de volt idő egymásra és megélni a pillanatokat

Majd Réka hozzátette, hogy a család nagyon sokszor leteszi esténként a telefont és beszélgetnek egymással. Hogy kivel mi történt, ki hogy van.

Anyaság vagy karrier?

– jött a nagy kérdés.

A kettő miért is zárná ki egymást? Tulajdonképpen az egy jogos kérdés, hogy mikor vállaljunk gyermeket és mikor a legideálisabb. Én nagyon fiatalon lettem anyuka, nagyon benne voltam a karrieremnek a közepében és építettem a karrieremet. Amikor a gyerekek megszülettek, egy picit hátrébb léptem. Majd amikor Zalánnal, a harmadik gyermekünkkel lettem terhes, akkor kezdtem el az Alakreform programomat építeni, szóval én tényleg mindent egyszerre csináltam

– mondta a híres fitneszedző, majd hozzátette, hogy az egyéni álmok megvalósítása mellett Magyarországon most már rengeteg lehetőség van a családalapításra.

Rubint Réka szerint rengeteg lehetőség van Magyarországon a családalapításra

Réka, aki már készül könyvének megírására - ezután válaszolt arra is, hogy előre szeret-e tervezni vagy inkább a rugalmasságot választja a mindennapokban, de arra is, hogy kisebb lépésekben vagy nagyobb ugrásokban hisz.

A fitneszedző videóját ide kattintva tudod megtekinteni.