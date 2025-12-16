Rubint Réka nem futamodott meg, minden kérdésre őszintén válaszolt - Videó
Anyaság vagy karrier? Home office vagy üzleti találkozó? Rubint Réka mindenre választ adott, ami érdekli követőit.
Rubint Réka új posztjában mindenre válaszol, ami érdekli a nagyközönséget. Szóba kerül a munka, a tartalomgyártás, a család, de még a karrier és anyaság kérdése is. Az új kérdezz-felelek videójában a népszerű fitneszedző nem ismert tabutémát.
Rengeteg kérdés érkezik tőletek nap mint nap. Ebből néhányat most megválaszolok
– kezdte új videójában Réka a lépcsőn ülve.
Home office pizsiben vagy iroda magassarkúban?
– érkezett az első kérdés.
Nagyon szeretek emberek között lenni és nagyon sokat is vagyok, úgyhogy erre most azt mondanám, hogy home office pizsiben
– szólt a válasz.
Tartalomgyártás üzletileg vagy offline pillanatok megélése?
– érkezett a következő.
Maximálisan a második. Amikor én gyerek voltam, akkor bizony nem volt telefon - sőt TV sem, de volt idő egymásra és megélni a pillanatokat
Majd Réka hozzátette, hogy a család nagyon sokszor leteszi esténként a telefont és beszélgetnek egymással. Hogy kivel mi történt, ki hogy van.
Anyaság vagy karrier?
– jött a nagy kérdés.
A kettő miért is zárná ki egymást? Tulajdonképpen az egy jogos kérdés, hogy mikor vállaljunk gyermeket és mikor a legideálisabb. Én nagyon fiatalon lettem anyuka, nagyon benne voltam a karrieremnek a közepében és építettem a karrieremet. Amikor a gyerekek megszülettek, egy picit hátrébb léptem. Majd amikor Zalánnal, a harmadik gyermekünkkel lettem terhes, akkor kezdtem el az Alakreform programomat építeni, szóval én tényleg mindent egyszerre csináltam
– mondta a híres fitneszedző, majd hozzátette, hogy az egyéni álmok megvalósítása mellett Magyarországon most már rengeteg lehetőség van a családalapításra.
Rubint Réka szerint rengeteg lehetőség van Magyarországon a családalapításra
Réka, aki már készül könyvének megírására - ezután válaszolt arra is, hogy előre szeret-e tervezni vagy inkább a rugalmasságot választja a mindennapokban, de arra is, hogy kisebb lépésekben vagy nagyobb ugrásokban hisz.
A fitneszedző videóját ide kattintva tudod megtekinteni.
