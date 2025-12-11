Már készül Rubint Réka könyve - Ezzel történelmet fog írni

Rubint Réka vallott jövőbeli terveiről, és a mindennapok pörgésének leküzdéséről. A megosztó fitneszedző elkezdte kiírni magából mindazt, amin keresztülment és azt mondja: ezzel történelmet fog írni. A Borsnak osztotta meg legmélyebb érzéseit az állandóan pörgő Rubint Réka.

Elképesztő történetek, mély hatás. Ezek fogják jellemezni Rubint Réka könyvét

Minden, amit saját magamon megtapasztalok vagy kipróbálok, azt szeretném átadni és megosztani az emberekkel. Úgy gondolom, hogy ami nekem jó, az a követőim számára is hasznos lehet, úgyhogy semmi mást nem csinálok, csak megosztom mindazt, amit én magam kaptam a Jóistentől vagy az univerzumtól

– nyilatkozta Réka.

Már készül Rubint Réka könyve

Bár még nem biztos, hogy 2026-ban jelenik meg, mivel nem akar határidő-kényszerben élni, de az már most látszik, hogy ez lesz élete legszemélyesebb írása.

Elmondta, hogy végre elkezdte kiírni magából mindazt, ami a könyv vázát adja majd. Három évnyi belső harcot fogalmaz majd meg a műben, amiről úgy gondolja, sok embert fog megérinteni és máshogy fognak gondolkozni róla azok, akik ismeretlenül bántják.

Mostanra az állandóan hajtó fitneszedző életében nemcsak a könyv írása jelent változást: ma már tudja, hogy a régebben kényszernek hitt pihenés ugyanolyan fontos, mint a pörgés és ezek egyensúlyban tartása elengedhetetlen.

Ha folytatom az őrült tempót, annak nem lett volna jó vége. Nagyon nehéz volt egy ilyen típusú embernek, mint én, megálljt parancsolni. Meg kellett mentenem Rubint Rékát Rubint Rékától

– mesélte a Borsnak.

Ez olyan, mint amikor az alkoholistának azt mondod, hogy csak egy pohárral ihat. Ha egy pohárral adsz neki, szenvedni fog, ha meg elveszed tőle, belehal (...) Mindig még egy kicsit... Még egy edzésterv, még egy feladat... Ezekben egyensúlyt kellett találni. Ez volt a legnehezebb kihívás. Meg kellett szeretnem a pihenést, de úgy érzem, jó úton haladok és erre nagyon büszke vagyok

– mondta a Borsnak Réka.