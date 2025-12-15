Meglepő: Az orvosi céllal használt kannabisz, valójában többet árt, mint használ?
Egy tanulmány szerint számos rejtett kockázatokkal jár.
Egy legújabb tanulmány szerint az orvosi céllal használt kannabisz számos aggasztó hatással bír. Az Egyesült Államokban már 24 államban legális a marihuána rekreációs célra, és még több helyen gyógyászati használatra, a zöld növény elszívása valójában árt az egészségnek.
Ezek az ártalmas tényezők az orvosi céllal használt kannabisz esetében
Minden figyelmeztetés ellenére az amerikaiak mégis előszeretettel nyúlnak a kannabiszhoz, más néven marihuánához, hogy enyhítsenek olyan tüneteket, mint a krónikus fájdalom, szorongás vagy alvás problémák. A meglepő tény emellett az is, hogy tízből kilenc ember támogatja a szer használatát, a fent említett jótékony hatások miatt.
Azonban az éremnek van egy másik oldala, főleg abban az esetben, amikor a marihuána használat krónikusan túlzásba esik, ami erős hányással és hasi fájdalommal jár. Az állapotot kannabiszhiperemézis szindrómának nevezik, és az Egészségügyi Világszervezet felvette a Betegségek Nemzetközi Osztályozásába, bár a szakértők továbbra sem tudják pontosan, mi okozza, azon túl, hogy feltehetően a marihuána hosszú távú túlhasználata állhat a háttérben.
Viszont egy tanulmány állítólag rávilágít az eddig ismertek hiányosságaira, hiszen a feltárt kockázatok között szerepel a pszichotikus tünetek megnövekedett esélye a nagy hatóanyag-tartalmú marihuánát fogyasztó tinédzsereknél, akik 12,4 százalék volt érintett, ezzel szemben az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú termékeket használók 7,1 százalékával.
Bár gyakran ajánlják szorongás enyhítésére, a tanulmány azt is megállapította, hogy a használók körében valójában nagyobb eséllyel alakul ki szorongásos zavar. Ezt az eredmények is tanúsítják, mivel 19,1 százalékuknál jelentkezett ilyen probléma, szemben a gyengébb kannabisztermékeket használók 11,6 százalékával.
Egy másik szempontból, akik nagy hatóanyag-tartalmú készítményeket használnak vagy belélegzik, magasabb volt a szív- és érrendszeri problémák kockázata, beleértve a szívinfarktust, a sztrókot és a koszorúér-betegséget, mint azoknál, akik csak alkalmanként fogyasztanak marihuánát.
Az egyetlen valódi előny a kemoterápiában részesülő daganatos betegek esetében mutatkozott, hiszen segített enyhíteni az erős gyógyszerek okozta hányingert és hányást, valamint a HIV/AIDS-betegeknél hozzájárult a testsúlynövekedéshez az étvágy jelentős fokozásával – írja az UNILAD.
