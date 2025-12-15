RETRO RÁDIÓ

Meglepő: Az orvosi céllal használt kannabisz, valójában többet árt, mint használ?

Egy tanulmány szerint számos rejtett kockázatokkal jár.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.15. 15:32
Egy legújabb tanulmány szerint az orvosi céllal használt kannabisz számos aggasztó hatással bír. Az Egyesült Államokban már 24 államban legális a marihuána rekreációs célra, és még több helyen gyógyászati használatra, a zöld növény elszívása valójában árt az egészségnek. 

Az orvosi céllal használt kannabisz valójában többet árt, mint használ egy tanulmány szerint 
Fotó: pexels.com/Illusztráció

Ezek az ártalmas tényezők az orvosi céllal használt kannabisz esetében

Minden figyelmeztetés ellenére az amerikaiak mégis előszeretettel nyúlnak a kannabiszhoz, más néven marihuánához, hogy enyhítsenek olyan tüneteket, mint a krónikus fájdalom, szorongás vagy alvás problémák. A meglepő tény emellett az is, hogy tízből kilenc ember támogatja a szer használatát, a fent említett jótékony hatások miatt. 

Azonban az éremnek van egy másik oldala, főleg abban az esetben, amikor a marihuána használat krónikusan túlzásba esik, ami erős hányással és hasi fájdalommal jár. Az állapotot kannabiszhiperemézis szindrómának nevezik, és az Egészségügyi Világszervezet felvette a Betegségek Nemzetközi Osztályozásába, bár a szakértők továbbra sem tudják pontosan, mi okozza, azon túl, hogy feltehetően a marihuána hosszú távú túlhasználata állhat a háttérben.

Viszont egy tanulmány állítólag rávilágít az eddig ismertek hiányosságaira, hiszen a feltárt kockázatok között szerepel a pszichotikus tünetek megnövekedett esélye a nagy hatóanyag-tartalmú marihuánát fogyasztó tinédzsereknél, akik 12,4 százalék volt érintett, ezzel szemben az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú termékeket használók 7,1 százalékával.

Bár gyakran ajánlják szorongás enyhítésére, a tanulmány azt is megállapította, hogy a használók körében valójában nagyobb eséllyel alakul ki szorongásos zavar. Ezt az eredmények is tanúsítják, mivel 19,1 százalékuknál jelentkezett ilyen probléma, szemben a gyengébb kannabisztermékeket használók 11,6 százalékával.

Egy másik szempontból, akik nagy hatóanyag-tartalmú készítményeket használnak vagy belélegzik, magasabb volt a szív- és érrendszeri problémák kockázata, beleértve a szívinfarktust, a sztrókot és a koszorúér-betegséget, mint azoknál, akik csak alkalmanként fogyasztanak marihuánát.

Az egyetlen valódi előny a kemoterápiában részesülő daganatos betegek esetében mutatkozott, hiszen segített enyhíteni az erős gyógyszerek okozta hányingert és hányást, valamint a HIV/AIDS-betegeknél hozzájárult a testsúlynövekedéshez az étvágy jelentős fokozásával – írja az UNILAD.

 

 

