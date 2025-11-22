RETRO RÁDIÓ

Tragikus oka van, amikért a kedvelt gyerekszínész 24 évesen feladta a szereplést

A 90-es évek végén vált híressé gyerekszínészként, szerepelt a Nickelodeon műsoraiban, a Sok hűhó-ban és The Amanda Show-ban. Miért hagyta abba hirtelen a színészetet Amanda Bynes?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Amanda Bynes OnlyFans felügyelet Emma Stone Könnyű nőcske gyámság színészet

Amanda Bynes 2010-ben, az utolsó jelentős szerepe, a Könnyű nőcske című film Emma Stone-nal való közös munkája után, mindössze 24 évesen végleg felhagyott a színészettel.

Miért távozott Amanda Bynes ilyen fiatalon a színészetből?
Miért távozott Amanda Bynes ilyen fiatalon a színészetből?  Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images

Amanda Bynes szívfájdító döntése: így ért véget színészi karrierje

A színészkedés nem olyan szórakoztató, mint amilyennek látszik. Ha már nem szeretem, abbahagyom. Már nem szeretem a színészetet, ezért abbahagytam. Tudom, hogy 24 évesen fiatalon vonulok vissza

- posztolta régebben a közösségi médiában.

A reflektorfény elhagyása után Bynes küzdött a kábítószer-használattal és mentális egészségével.

2013 augusztusában, mentális egészségügyi válságának csúcsán, a szülei bírósági engedélyt kértek, hogy ideiglenesen gyámság alá helyezhessék az akkor 25 éves lányt. A gyámság olyan bírósági felügyelet, amelyet azoknak adnak, akik nem képesek saját döntéseiket meghozni, és rendszerint demenciában szenvedőknek vagy súlyos mentális egészségügyi problémákkal küzdőknek szokás biztosítani. A bíróság csak 2022-ben oldotta fel a gyámságot.

Amanda Bynes hirtelen távozása a szakmából sokakat elgondolkodtatott, miért hagyhatta el a 24 éves lány a színészi karriert. 2018-ban egy interjúban elmondta, hogy amikor megnézte a saját alakítását a Könnyű nőcskében, teljesen más reakciója volt, mint a többieknek.

Szó szerint ki nem állhattam a megjelenésemet abban a filmben, és nem tetszett a teljesítményem. Teljesen meg voltam győződve arról, hogy abba kell hagynom a színészetet, miután láttam. Amikor megnéztem, marihuána hatása alatt álltam, de valamiért ez nagyon mélyen érintett. Nem tudom, hogy drogból eredő pszichózis volt-e vagy mi, de másképp hatott az agyamra, mint másokra. Teljesen megváltoztatta a dolgokról alkotott felfogásomat

- mondta Amanda Bynes.

Idén áprilisban a 39 éves színésznő bejelentette, hogy csatlakozott az OnlyFanshez, de nem fog erotikus tartalmakat posztolni, ellentétben sok más felhasználóval a platformon - számolt be róla az Unilad.

Azért csatlakoztam az OnlyFanshez, hogy üzenetekben beszélgethessek a rajongóimmal. Nem fogok semmi szemérmetlen tartalmat posztolni. Izgatott vagyok, hogy itt lehetek

- írta a közösségi médiában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu