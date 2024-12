Emlékszel még a 2000-es évek gyereksztárjára? Ebben a szakmában próbál talpra állni

Rendkívül vitatott kérdéskör az, hogy mennyire morális egy kisgyerekből világsztárt csinálni. Az persze egyértelmű, hogy a filmekben szükség van gyerekszínészekre is, ugyanakkor a média által teremtett hipe gyakran rendkívül káros a kisgyerekek fejlődésére nézve. Az egyik klasszikus példa erre Macaulay Culkin esete, aki a 90-es évek legsikeresebb gyereksztárja volt, azonban a hirtelen jött hírnév rossz irányba vitte, belecsúszott a drogba és az alkoholba, és bár már tiszta, boldog és családja van, azért kemény éveket tudhat maga mögött. Lindsay Lohan is gyereksztárként kezdte a pályafutását, és bizony belőle is botrányhős lett. Az említett két gyereksztár túl tudott lépni és össze tudta magát szedni, Amanda Bynesnek azonban ez eddig nem sikerült, bár keményen próbálkozik.

Amanda Bynes igazi szépség volt

Amanda Bynes számos kiváló tinifilmben szerepelt a 2000-es években. Csak hogy néhányat emeljünk ki a magyarok kedvencei közül, főszerepet játszott a Könnyű nőcskében, a Micsoda srác ez a lányban, a Miről álmodik a lányban, valamint a Fecsegő tipegőkben. Sajnos azonban egyre több információ szivárog ki arról, hogy meglehetősen veszélyes dolog lehet Hollywoodban szépnek, fiatalnak és törtetőnek lenni, a filmkészítők ugyanis ezt gyakran ki is használják. Amanda Bynes megdöbbentő részletességgel számolt be arról, hogy hogyan zsákmányolták ki szexuálisan a nála sokkal idősebb filmesek és producerek, és hogy az erőszak teljesen tönkretette őt lelkileg. Mentálisan és fizikailag is leépült ennek következtében, és védekező mechanizmusként elcsúfította a testét.