Nem lehet ráismerni a tinisztárra: sokkoló videókat osztott meg magáról

A Metropol egy évvel ezelőtt számolt be a mentális problémákkal küzdő színésznő állapotáról, akkor azzal voltak tele a külföldi lapok, hogy Amanda Bynes lemondott a járóbeteg-ellátásról, és visszatért a fekvőbeteg-ellátásba. Egy terápiás helyet választott ahelyett, hogy egyedül lakna Los Angeles-i lakásában, mert úgy érezte, komolyabb segítségre van szüksége. A hírek szerint önszántából jelentkezett be az intézménybe, amit szülei is támogattak.

Fotó: YouTube

Mint ismert, a 2010-es évek elején Amanda élete és karrierje drámai fordulatot vett. Több letartóztatása is volt, köztük ittas vezetés és kábítószer-birtoklás miatt. Viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá vált, amit több botrányos Twitter-bejegyzése is alátámasztott.

2012-ben bejelentette, hogy visszavonul a színészettől, bár később visszavonta ezt a döntését.

Bynes mélyrepülése mögött súlyos mentális egészségi problémák álltak. Többször került pszichiátriai megfigyelés alá, és végül bipoláris zavarral diagnosztizálták. Nyilvánosságra került küzdelme a drog- és alkoholfüggőséggel is, ami tovább súlyosbította helyzetét – írja a life.hu.

A nagyközönség számára azonban a leglátványosabb mélyrepülést Amanda kinézete szenvedte el, a tündéri fiatal lányból valami egészen más lett.

Instagram oldalán ugyan bejegyzése egy sincs, de kiemelt sztorikban mindenki láthatja a drasztikus változást, ahol Amanda videókat tölt fel magáról.