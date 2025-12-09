Egy kisebb droglabort hagyott a 63 éves díler a fővárosi trolin

Egy trolin 2025. június 25-én délután egy gazdátlan hátizsákot találtak. A táskában közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak; több mint 20 gramm pszilocin, illetve pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva. A budapesti rendőrök lefoglalták a talált hátizsákot és annak tartalmát, a droggyanús anyagokat szakértők vizsgálták.

Rengeteg drogot cipelt magával keresztül a városon Fotó: police.hu

Elfogták a drogdíler nagypapát

A nyomozók az adatgyűjtések és a kamerafelvételek alapján azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el. Az ingatlanban kutatást tartottak, melynek során a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá 3 digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak. Az idős férfi az adatok alapján nemcsak árulta a drogot, a kábítószergyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott. Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt zselés anyag amfetaminnak minősül.

A X. kerületi nyomozók H. Károlyt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Az eljárás során kiderült a 63 éves férfiról, hogy nem először felejtette csomagját a trolin, 2024-ben szintén feledékenysége miatt került a zuglói rendőrök látókörébe. Akkor 20 alufólia pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el. Abban az ügyben a nyomozók kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, szervezetében kokaint és amfetamint mutattak ki a vizsgálatok - írja a rendőrség.