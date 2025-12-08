Rendőrség: "Őrizetben a drognagyi"
Az 52 éves asszony az unokáira felügyelt. Ezért eshetett vissza a dílerkedésbe az őszi hónapokban.
Az 52 éves "drognagyi" egyszer már pórul járt, amikor június 24-én elkapták a rendőrök. Azonban a dílerkedéssel foglalkozó asszonyt nem állította meg a lebukás, újra próbálkozott.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói június 24-én, egy parkban igazoltattak egy 52 éves, helybéli asszonyt. Az intézkedés során ruházatából 13 pakk, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, és közel 100 ezer forint is előkerült, melyeket a rendőrök bűnjelként lefoglaltak. A nőt a rendőrkapitányságra kísérték, ahol beismerő vallomást tett. Az eljárás további szakaszában, mivel ő látta el unokái felügyeletét, szabadlábon védekezett.
Ám a nagymama a nyári lebukás ellenére is tovább folytatta a dílertevékenységét, így november 29-én kutatást hajtottak végre nála a rendőrök. A lakásban ekkor 25 pakk alufóliába csomagolt, több mint 5 gramm össztömegű, kábítószergyanús, fehér port foglaltak le. A nőt ezt követően ismételten kihallgatták, majd őrizetbe vették. A rendőrség ezzel párhuzamosan a kiskorú gyermekeket is kiemelte a családból. A drognagyi ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indult nyomozás - írja a rendőrség.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
