Rendőrség: "Őrizetben a drognagyi"

Az 52 éves "drognagyi" egyszer már pórul járt, amikor június 24-én elkapták a rendőrök. Azonban a dílerkedéssel foglalkozó asszonyt nem állította meg a lebukás, újra próbálkozott.

Dílerkedéssel foglalkozott a nagyi. Fotó: rendőrség

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói június 24-én, egy parkban igazoltattak egy 52 éves, helybéli asszonyt. Az intézkedés során ruházatából 13 pakk, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, és közel 100 ezer forint is előkerült, melyeket a rendőrök bűnjelként lefoglaltak. A nőt a rendőrkapitányságra kísérték, ahol beismerő vallomást tett. Az eljárás további szakaszában, mivel ő látta el unokái felügyeletét, szabadlábon védekezett.

Ám a nagymama a nyári lebukás ellenére is tovább folytatta a dílertevékenységét, így november 29-én kutatást hajtottak végre nála a rendőrök. A lakásban ekkor 25 pakk alufóliába csomagolt, több mint 5 gramm össztömegű, kábítószergyanús, fehér port foglaltak le. A nőt ezt követően ismételten kihallgatták, majd őrizetbe vették. A rendőrség ezzel párhuzamosan a kiskorú gyermekeket is kiemelte a családból. A drognagyi ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indult nyomozás - írja a rendőrség.