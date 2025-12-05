Hatalmas fogás! - Több mint 5 kg kábítószerrel bukott le a 54 éves veszprémi férfi – Videó!
Rengeteg drog lapult a férfi hátizsákjában.
Egy állampolgár értesítette a rendőrséget január 25-én délután, hogy az egyik veszprémi kerékpárútnál, egy bokor aljában egy hátizsákot talált, amelyben nagy mennyiségben droggyanús anyagok vannak. A Veszprémi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt rendelt el nyomozást - írja a police.hu.
A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat alátámasztotta, hogy a por többek közt kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz.
A nyomozás során megállapították, hogy a talált csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, akivel szemben korábban már folyt eljárás kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt.
December 1-jén összehangolt akcióban fogták el a férfit veszprémi otthonában, majd előállították, őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt folyik ellene eljárás - írja a rendőrség.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre