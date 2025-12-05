RETRO RÁDIÓ

Hatalmas fogás! - Több mint 5 kg kábítószerrel bukott le a 54 éves veszprémi férfi – Videó!

Rengeteg drog lapult a férfi hátizsákjában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 14:05
Módosítva: 2025.12.05. 14:05
kábítószer veszprém drog

Egy állampolgár értesítette a rendőrséget január 25-én délután, hogy az egyik veszprémi kerékpárútnál, egy bokor aljában egy hátizsákot talált, amelyben nagy mennyiségben droggyanús anyagok vannak. A Veszprémi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt rendelt el nyomozást - írja a police.hu.

Rengeteg kábítószer lapult a férfi hátizsákjában.
Rengeteg kábítószer lapult a férfi hátizsákjában. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat alátámasztotta, hogy a por többek közt kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz.

A nyomozás során megállapították, hogy a talált csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, akivel szemben korábban már folyt eljárás kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt.

December 1-jén összehangolt akcióban fogták el a férfit veszprémi otthonában, majd előállították, őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt folyik ellene eljárás - írja a rendőrség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu