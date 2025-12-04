RETRO RÁDIÓ

Bedrogozva vezetett: Szorongó fiatalok buktatták le dílerüket

Alig múltak 18 évesek. Fiatalokkal teli autót állítottak meg a rendőrök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
kábítószerek kábítószerbirtoklás igazoltatás

Hirtelen fordulatot vett egy rutinellenőrzés, amikor egy sofőrnél és utasainál kábítószert találtak. A fiatalok feszengve válaszoltak a rendőr kérdéseire, amely gyanússá tette őket. Kis idő múlva kiderült, mi okozta a fiatalok szorongását.

Rutinellenőrzés buktatta le a kábítószer-birtoklókat
Kábítószer hatása alatt vezetett a sofőr   Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Rutinellenőrzés buktatta le a kábítószer-birtoklókat

Egy fiatalokkal teli járművet állítottak meg a rendőrök november 26-án éjszaka Érden. A járművet a 22 éves sofőrt, T. Balázs vezette, mellette volt két barátja, a 19 éves V. Balázs és N. Bence.

A fiatalok gyanúsan viselkedtek az igazoltatás közben, ezért a rendőr átkutatta a járművet, mely következtében kristályos anyag és zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő. Ezen felül a drog fogyasztásához vagy előkészítéséhez használt eszközök is lapultak az autóban.

A járőr gyorstesztet hajtott végre a három fiatalon, amely mindhármuknál pozitív eredményt mutatott. A kihallgatások során egyértelművé vált, hogy a kocsiban utazó V. Balázs adta át társainak a kábítószert, amit egy 36 éves dílertől, V. Tibortól szerzett be.

A rendőrök másnap V. Tibort fővárosi lakásában fogták el, ahol a porciózáshoz használt eszközök, tasakok, növényi törmelék és több mobiltelefon is előkerült. A férfi gyorstesztje pozitív lett, és a drogfogyasztás tényét a vallomásában sem tagadta.

Az Érdi Rendőrkapitányság T. Balázs és N. Bence ellen kábítószer birtoklása, V. Balázs ellen kábítószer átadása, míg V. Tibor ellen kábítószer-kereskedelem miatt folytatja az eljárást - írja a Police.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu