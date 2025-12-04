Bedrogozva vezetett: Szorongó fiatalok buktatták le dílerüket

Hirtelen fordulatot vett egy rutinellenőrzés, amikor egy sofőrnél és utasainál kábítószert találtak. A fiatalok feszengve válaszoltak a rendőr kérdéseire, amely gyanússá tette őket. Kis idő múlva kiderült, mi okozta a fiatalok szorongását.

Kábítószer hatása alatt vezetett a sofőr Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Rutinellenőrzés buktatta le a kábítószer-birtoklókat

Egy fiatalokkal teli járművet állítottak meg a rendőrök november 26-án éjszaka Érden. A járművet a 22 éves sofőrt, T. Balázs vezette, mellette volt két barátja, a 19 éves V. Balázs és N. Bence.

A fiatalok gyanúsan viselkedtek az igazoltatás közben, ezért a rendőr átkutatta a járművet, mely következtében kristályos anyag és zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő. Ezen felül a drog fogyasztásához vagy előkészítéséhez használt eszközök is lapultak az autóban.

A járőr gyorstesztet hajtott végre a három fiatalon, amely mindhármuknál pozitív eredményt mutatott. A kihallgatások során egyértelművé vált, hogy a kocsiban utazó V. Balázs adta át társainak a kábítószert, amit egy 36 éves dílertől, V. Tibortól szerzett be.

A rendőrök másnap V. Tibort fővárosi lakásában fogták el, ahol a porciózáshoz használt eszközök, tasakok, növényi törmelék és több mobiltelefon is előkerült. A férfi gyorstesztje pozitív lett, és a drogfogyasztás tényét a vallomásában sem tagadta.

Az Érdi Rendőrkapitányság T. Balázs és N. Bence ellen kábítószer birtoklása, V. Balázs ellen kábítószer átadása, míg V. Tibor ellen kábítószer-kereskedelem miatt folytatja az eljárást - írja a Police.