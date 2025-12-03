Lecsapott a rendőrség, újabb díler a rácsok mögött
A rendőrök elkaptak egy 44 éves zalaegerszegi férfit.
A Police.hu írja, hogy a nyomozók a DELTA Program keretében fogták el a kábítószereket árusító, 44 éves zalaegerszegi férfit. A rendelkezésre álló információk szerint október 15-én egy nagyszabású akció keretében csaptak le az egyenruhások arra a zalaegerszegi dílerre, aki kokaint, hasist, cannabist, speedet és ecstasyt árusított.
Mint kiderült, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának széles körű adatgyűjtése során képbe került egy helyi férfi, akinek a megbízásából rendelte a kábítószert. A postai küldeményekben kapott anyagot átadta a 44 éves zalaegerszegi lakosnak, aki azt porciózta és több éven keresztül ismeretségi körében értékesítette.
A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt, akinek a bérelt lakásában és garázsában tartott kutatás során 24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.
A nyomozók a férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet
– figyelmeztet a rendőrség.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre