Lecsapott a rendőrség, újabb díler a rácsok mögött

A Police.hu írja, hogy a nyomozók a DELTA Program keretében fogták el a kábítószereket árusító, 44 éves zalaegerszegi férfit. A rendelkezésre álló információk szerint október 15-én egy nagyszabású akció keretében csaptak le az egyenruhások arra a zalaegerszegi dílerre, aki kokaint, hasist, cannabist, speedet és ecstasyt árusított.

Ismét lecsapott a rendőrség / Illusztráció

Mint kiderült, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának széles körű adatgyűjtése során képbe került egy helyi férfi, akinek a megbízásából rendelte a kábítószert. A postai küldeményekben kapott anyagot átadta a 44 éves zalaegerszegi lakosnak, aki azt porciózta és több éven keresztül ismeretségi körében értékesítette.

A rendőrök a közterületi támogató alosztály segítségével november 28-án éjszaka fogták el a terjesztőt, akinek a bérelt lakásában és garázsában tartott kutatás során 24,31 gramm növényi törmeléket, 2,37 gramm ketamint, ecstasy tablettákat és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A nyomozók a férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet

– figyelmeztet a rendőrség.