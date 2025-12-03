RETRO RÁDIÓ

Árokba hajtott egy drogos Bátonyterenyén, rengeteg pénzt és kábítószert találtak nála

Gyanúsan viselkedett a 33 éves férfi.

Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
A Police.hu közölte, hogy november 29-én délelőtt a mátraverebélyi férfi Bátonyterenye belterületén haladt autójával, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és árokba hajtott. A 33 éves férfi hátrahagyta a mozgásképtelen járművet és gyalog menekült el. A rendőrök felismerték és gyanús viselkedése miatt átvizsgálták a ruházatát: 460 ezer forintot és három csomagban bruttó 34,5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak nála – a gyorsteszt metadon jelenlétét mutatta ki benne, ami drognak minősül.

Mint kiderült, a férfit jogerősen eltiltották a járművezetéstől, és mielőtt volán mögé ült, fogyasztott is (gyorsteszttel bizonyítottan) a tiltott anyagból. A mindent beismerő mátraverebélyi férfit előállították a kapitányságra, kihallgatták, majd jelentős priusza és az ellene folyó többi eljárás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, a pénzt és a droggyanús anyagokat pedig lefoglalták.

 

