Árokba hajtott egy drogos Bátonyterenyén, rengeteg pénzt és kábítószert találtak nála
Gyanúsan viselkedett a 33 éves férfi.
A Police.hu közölte, hogy november 29-én délelőtt a mátraverebélyi férfi Bátonyterenye belterületén haladt autójával, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és árokba hajtott. A 33 éves férfi hátrahagyta a mozgásképtelen járművet és gyalog menekült el. A rendőrök felismerték és gyanús viselkedése miatt átvizsgálták a ruházatát: 460 ezer forintot és három csomagban bruttó 34,5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak nála – a gyorsteszt metadon jelenlétét mutatta ki benne, ami drognak minősül.
Mint kiderült, a férfit jogerősen eltiltották a járművezetéstől, és mielőtt volán mögé ült, fogyasztott is (gyorsteszttel bizonyítottan) a tiltott anyagból. A mindent beismerő mátraverebélyi férfit előállították a kapitányságra, kihallgatták, majd jelentős priusza és az ellene folyó többi eljárás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, a pénzt és a droggyanús anyagokat pedig lefoglalták.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre