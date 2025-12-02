RETRO RÁDIÓ

Nem kegyelmeztek a rendőrök: elfogták a négy drogdílert - részletek

Egy autóban buktak le. A drog az utastérben volt elrejtve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
drogkereskedelem bűncselekmény Zaránk rendőrség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai 2025. december 1-én kora délután ellenőriztek Zaránk főutcáján egy személyautót és annak utasait - számol be a hírről a police.hu. A helyszínen drogot találtak.

drog
Drogot találtak egy autóban a rendőrök, egy jármű utasterében volt a gyanús anyag Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Drog volt egy autó utasterében

Az ellenőrzött autó utastere gyanús dolgot rejtett. A rendőrök közel 100 gramm kábítószergyanús fehér port találtak odabent. Két tarnazsadányi férfi és egy nő, valamint egy tarnaörsi férfi otthonában zajlott kutatás során közel egy kilogrammnyi fehér port foglaltak le a nyomozók.

Mint kiderült a négy fő a lakókörnyezetükben árulták a kábító hatású szert.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága mind a négyüket kihallgatta gyanúsítottként kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt. A nyomozó hatóság, őrizetbe vételüket követően kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu