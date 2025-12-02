Nem kegyelmeztek a rendőrök: elfogták a négy drogdílert - részletek
Egy autóban buktak le. A drog az utastérben volt elrejtve.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai 2025. december 1-én kora délután ellenőriztek Zaránk főutcáján egy személyautót és annak utasait - számol be a hírről a police.hu. A helyszínen drogot találtak.
Drog volt egy autó utasterében
Az ellenőrzött autó utastere gyanús dolgot rejtett. A rendőrök közel 100 gramm kábítószergyanús fehér port találtak odabent. Két tarnazsadányi férfi és egy nő, valamint egy tarnaörsi férfi otthonában zajlott kutatás során közel egy kilogrammnyi fehér port foglaltak le a nyomozók.
Mint kiderült a négy fő a lakókörnyezetükben árulták a kábító hatású szert.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága mind a négyüket kihallgatta gyanúsítottként kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt. A nyomozó hatóság, őrizetbe vételüket követően kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását.
